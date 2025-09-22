スマートフォンなどの使用時間の目安を「１日２時間以内」とする愛知県豊明市の条例が、２２日の市議会で賛成１２、反対７の賛成多数で可決・成立した。

１０月１日から施行される。市によると、全市民を対象にスマホの使用時間を定めた条例は全国初。「使いすぎ」に一石を投じる条例として注目される。

条例はスマホやタブレット端末の過剰な使用を防ぐ狙い。市は、深夜まで使い続けて睡眠時間が減り、心身に悪影響を及ぼすことを懸念した。

条例では、仕事や勉強を除いた余暇での使用について目安を２時間以内とした。子どもの使用時間帯では、小学生以下が午後９時まで、中学生以上は午後１０時までを目安とした。各家庭でルールを作り、適正利用を心がけるよう促し、市や学校などにも連携を求めている。罰則はない。

多様性の尊重を盛り込んだ付帯決議もつけた。小浮（こうき）正典（まさふみ）市長は成立後の取材で「『２時間以内』は一律ではなく目安」と述べた。

スマホ依存などを研究する東北大の榊浩平助教は「学校や家庭での主体的なルール作りを、地域全体で支える取り組みが求められる」と指摘している。