¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¾®£µÂ©»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡Ú¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸¤Î»Ò°é¤Æ¤è¤í¤ºÁêÃÌ¼¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¡Ú¤³¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥Þ¥ó¥¬¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö³Ø¹»¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦Â©»Ò¡£ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¡Ê²èÁü8Ëç¡Ë
¶µ°é²È¤Î¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸¤¬¡¢Çº¤á¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¿´ÇÛ¡×¡Ö»ä¤ÎÀÜ¤·Êý¡¢¥³¥ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÇº¤ß¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸¤Î»Ò°é¤Æ¤è¤í¤ºÁêÃÌ¼¼¡Ù¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤òÌ¡²è¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£T¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ß
¾®£µ¤ÎÄ¹ÃË¡¢¾®£²¤ÎÄ¹½÷¡¢Ç¯Ä¹¤Î¼¡ÃË¤Î£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÃË¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡Ö³Ø¹»¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï»×½Õ´ü¤À¤«¤é¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¥Þ¥ÞÃ£¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤â¡¢¤ªÍ§Ã£¤È¤â¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÀèÀ¸¤È¤â¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÌîµå¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤â¡¢¡Öº£Æü¤Ï²ÈÄí²Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÄí²Ê¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤È¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ìîµå¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯·ù¤¬¤é¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø¹»¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈËèÆü¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤ÀÄÌ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊT¤µ¤ó¡¦41ºÐ¡Ë
¢£¾®ÀîÀèÀ¸¤Î²óÅú
¢£»×½Õ´ü¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë»þ´ü
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤Ï»×½Õ´ü¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»×½Õ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤âÆâÌÌ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¦¤Þ¤¯½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê
¤ª¤½¤é¤¯Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¼ê¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇ¯Îðº¹¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Îº¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¼¤Î»Ò£²¿Í¤Ë¤È¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎºÙ¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¤Â»¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼ê¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¤Î°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¼«¸Ê²ò·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£µÇ¯À¸¤È¤Ê¤ê´¶¤¸¤È¤ëÉôÊ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤«¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éº£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö²¿¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏËÜ¿Í¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢ËÜ¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµá¤á¡¢²¿¤Ë´Ø¿´¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤ÎÍý²ò¤òÀè¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìîµå¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢´î¤Ó¤Ê¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤«¤È¤¤¤¦¼¡¤ÎÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»å¸ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ï³Ø¹»¤Î»þ´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤Î»þ´Ö¤¬´ò¤·¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤´¤È¤ò´Ñ»¡¤·Ä¾¤¹¤¿¤á¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤òÅÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤½¤Î£±¸Ä£±¸Ä¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¸ý¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Î¸ÀÍÕ¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÃæ¿È¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤·¤ó¤É¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÃæ¿È¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹»Ìç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤ä¼ø¶È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é·ù¤Ê¤Î¤«¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤À²á¤®¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬·ù¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÃæ¿È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÄí²Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢½÷»Ò¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤é¡¢µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜ¿Í¼«¿È¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÌÜ¤ò°é¤Æ¤Æ¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤â°ìÊâÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¾®ÀîÀèÀ¸¤«¤é¤Î¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡×¥Õ¥ì¡¼¥º
¡Ø¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø¤Î¿®Íê¤Î¾Ú¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù
Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»Ò¡£¾®5¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¡¦¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂÐÅù¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê´Ø·¸¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£²óÅú¼ÔProfile
¾®ÀîÂç²ðÀèÀ¸
¶µ°é²È¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¾ðÊó¶É¡Ø¤«¤·¤³¤¤½Î¤Î»È¤¤Êý¡Ù¼çÇ¤ÁêÃÌ°÷¡£
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¼çÂÎ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³ÀìÌç¥×¥í¸ÄÊÌ½Î¤òÁÏÀß¡£»Ò¤É¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ö»þ¤Ë¸«È´¤¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃ»´ü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤Î¼Â»Ü¿ô¤Ï6000²ó¤ò¿ô¤¨¡¢¼õ¸³³Ø½¬¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÍÄ»ùÄã³ØÇ¯¤«¤é¤ÎÇ½ÎÏ°éÀ®¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÃÛ¤Êý»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
Ì¡²è¡á¤¤¿¤¬¤ï¤Ê¤Ä¤ß¡¿Ê¸¡á¼òµÍÌÀ»Ò