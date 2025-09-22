元サッカー日本代表の森岡亮太、ビーチサッカー日本代表に初選出!! 10月に国際親善試合でポルトガルと対戦
日本サッカー協会(JFA)は22日、10月の国際親善試合に臨むビーチサッカー日本代表メンバーを発表。元サッカー日本代表MF森岡亮太が初選出された。
1991年4月12日生まれの森岡は、久御山高から10年に神戸に加入。その後、ポーランドやベルギーでプレーすると、24年に神戸に復帰し、25年3月に現役引退が発表された。14年9月のウルグアイ戦で日本代表としてもデビューを果たしており、国際Aマッチ5試合に出場している。
森岡は今年5月にドーサルM.FC/アシヤに加入し、ビーチサッカー選手としての歩みを始め、自身のインスタグラム(@ryota_morioka)でビーチサッカーの全国大会に出場したことなどを報告。「ビーチサッカーの楽しさ、そして裸足で動くことが持つ価値を、もっと多くの人に知ってもらいたいです!」などとコメントしている。
なお、ビーチサッカー日本代表は10月4日、5日に西原きらきらビーチでビーチサッカーポルトガル代表と対戦する。
以下、ビーチサッカー日本代表選手
▼GK
12 宮田政宗(アヴェルダージ熊本BS)
1 古里健(レーヴェ横浜)
▼FP
10 茂怜羅オズ(東京ヴェルディBS)
8 上里琢文(東京ヴェルディBS)
4 森岡亮太(ドーサルM.FC/アシヤ)
7 大場崇晃(東京ヴェルディBS)
5 坪谷亮太(ソーマプライア沖縄)
11 江黒力(ソーマプライア沖縄)
2 伊藤龍之介(アヴェルダージ熊本BS)
9 永井絢大(ドルソーレ福岡)
3 田中颯(東京ヴェルディBS)
6 安永海童(ラソアペーゴ北九州)
