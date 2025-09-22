7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝と、両親に水谷豊と伊藤蘭をもつ女優・趣里が入籍発表をしてから約1カ月、“水谷家”と三山の関係性に暗雲が立ち込めているようでーー。

「三山さんは、8月29日に女優・趣里さんと入籍・妊娠を公表しましたが、4月に『週刊文春』で、元婚約者でYouTuberのRちゃんとの“1億円婚約トラブル”が報じられたことで、結婚発表の延期を重ねていました。

紆余曲折を経てやっと公表されましたが、三山さんのイメージダウンは避けられず、趣里さんや彼女の両親である水谷豊さんや伊藤蘭さんにも注目が集まる事態になっています。

9月22日に『WEB女性自身』で配信された記事によると、結婚の際に三山さんと水谷家で話し合いがおこなわれたようで、水谷さんと蘭さんは愛娘のために『今は趣里とおなかの子を最優先したほうがいい』とエールを送ったといいます。しかし、三山さんが9月10日にInstagramで大型犬を“新しい家族”として飼い始めたことを公表すると、水谷さんは『言葉が通じないのか……と不安に思っている』と唖然としている様子が報じられました」（芸能記者）

SNS上では、「出産直前に大型犬を飼うべきではない」など批判的な声が多く聞かれた。芸能ジャーナリストは今後の三山と義父との関係性についてこう語る。

「水谷さんは三山さんの仕事に関して口を出すことは考えていないそうですが、一連のトラブルにより『BE:FIRST』の活動を休止し、事務所から独立した三山さんの今後に不安を抱いているのは間違いないでしょう。娘の妊娠・出産を見守るなかで炎上を重ねる三山さんに『大人しくしてほしい』と思っているかもしれません。

三山さんは、これまでアイドル的な活動で人気を得ていたわけですが、趣里さんと結婚した上“1億円トラブル”も報じられました。ただのタレントとして、芸能界で生き残るのは非常に難しいでしょう。徐々に頭角を現していた俳優業でもあと数年はキャスティングに名前が上がらないはず。となると、いまは趣里さんを支えて子育てに尽力することで、パパとしての好感度を上げたほうがいいでしょう。また、俳優として復帰するのであればなりふり構わず“義父”に助けを求めるのもありですね。その場合、水谷さんに“しっかりした息子だ”と感じてもらうためのアピールが必要です」

水谷家の一員として認められるには時間がかかりそうだ。