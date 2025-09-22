「初秋コーデ迷う」ママ世代に！【GU】で狙いたい♡「シャレ見えパンツ」

季節の変わり目は気温の変化が激しく、またトレンドの着こなしに迷いがち。特に子供の行事なども増える初秋は、おしゃれ見えしつつきちんと見せたいママ世代にとって悩ましい季節かも。そこで今回は、頼れる【GU（ジーユー）】から発売されている「シャレ見えパンツ」をスタッフさんのコーデとともにご紹介。今季のトレンドアイテムから定番アイテムまでピックアップ！ ぜひ参考にして取り入れてみて。

ジーンズコーデを今年らしくアップデート

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

今年トレンドど真ん中のカービーなシルエットが特徴的なジーンズは、いつものジーンズコーデをおしゃれにアップデートしてくれそう。脚の外側にかけてゆるやかなカーブシルエットになっていますが、膝から下はテーパード調なのですっきりとした印象に。膝の内側に施されたダーツで、横に広がりすぎず立体感のあるスタイルに仕上がります。腰まわりはコンパクトなので、トップスのタックインするスタイルも最旬コーデに。

かっちりベストで上品さをプラス

ラフになりやすいウォッシュ加工入りのジーンズには、かっちりとしたベストを合わせてきれいめに。カービィなジーンズも、丈長めのベストで縦ラインが強調され、すっきりとした印象に仕上がっています。残暑の厳しい日はノースリーブや半袖トップスを、少し秋らしくなってきたら長袖Tシャツやブラウスをインナーに着るのがおすすめ。バッグやシューズもきれいめのデザインのものを取りれれば、おしゃれで上品なママコーデが完成します。

スラックス感覚のワイドパンツでさまざまなコーデに対応

【GU】「タックワイドパンツ+EC」\2,990（税込）

シーズンを問わず穿きこなしたいワイドパンツは、秋もヘビロテの予感。ウエストの2タックで腰まわりはほどよくゆたりをもたせつつ、センタープレス入りで足もとまできれいに流れるワイドシルエットが魅力。スラックス感覚で使えるので、Tシャツと合わせてもきちんとした雰囲気に仕上がりそうです。ウエストの後ろ部分はゴムで着心地が楽ちんなのも嬉しいポイント。毎日忙しく動き回りつつもきちんと見せたいママたちにぜひおすすめしたい1本。

知的なネイビーも秋カラーでおしゃれに

レトロなメタルボタンのカーディガンと合わせれば、大人な上品コーデに。スタッフのYumiさんは、清楚な印象のネイビーカラーに深めのグリーンとブラウンを合わせてぐっと秋らしいスタイルに仕上げています。もたつきやすいニットカーディガンも、タックインしてベルトをすることで着こなしにメリハリが生まれすっきりとした印象に。涼しくなったら長袖カーディガンをタックインしたり、ジャケットを上から羽織ったりときれいめな着こなしを楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S