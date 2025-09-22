Éð°æÁÔ¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÎÁª¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸å¤ÏÍê¤ß¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Éð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£21Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñÂåÉ½¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¡ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¡¢¤½¤·¤Æ²û¤«¤·¤¤¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤1½µ´Ö¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂåºÇ¹â¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÃ£¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Þ¤¿´¶Æ°¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÏÎ¦¾å¤ò°¦¤¹¤ëÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¡¡¤Þ¤¿2Ç¯¸å¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¥ª¥ì¤âÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿1¤«¤éÀï¤¦¤¾¡ª¡ª¡ª¤ä¤ëµ¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢À¤³¦Î¦¾å¸ì¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Í¡¼¤·¡¡Ëè²ó¥¹¥È¥ì¥¹¾Ð¾Ð¡×¤È¤·¡¢Âç²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éð°æ¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸å¤ÏÍê¤ß¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¿¥ÅÄÍµÆó¤ÏÉð°æÁÔ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤¬¡¢¼¡²óÀ¤³¦Î¦¾å¤òËÜÅö¤ËÂ´¶È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Éð°æÁÔ¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÎ¦¾å°¦¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÏÌ³¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£