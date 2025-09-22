俳優の加藤大悟（25）が22日、ヒューリックホール東京でライブ「BICOLOR」を行った。

東名の2都市で19日、22日と公演を行った。新曲「Baby Maybe」「Gold Moon」など、全14曲を披露した。

「Over and Over」「最後の雨」などカバー曲も披露。「Over…は物心ついていない頃にそういう楽曲にハマるきっかけになった曲。最後の雨は歌をうまくなろうと思ったきっかけの曲。この会場で歌えていますからね。当時の加藤君は思ってもみなかったでしょう」とそれぞれの曲への思いを語った。

来場した観客にはどこから来たかを質問。香港や北海道から足を運んだファンもいた。北海道は加藤が初写真集「だいじぇすと、」を撮影した思い出の地でもある。「聖地巡礼とかしました？」と問いかけると「（北海道の中でも）遠くてできません」と返され、会場は笑いに包まれた。

今月19日には25歳の誕生日を迎えた。「20歳の時はわがままで俺が正解だと思っていたけど、だんだん成長しているのを昔から見ている人は感じていると思う」と笑顔で精神面の成長を口にした。