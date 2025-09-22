¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¥É¥é¥ÞÉÁ¤¯¡ÖºÍÇ½¡×MV¸ø³«
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢9·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖºÍÇ½¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¿¹±ÊÀ½²Ûin¥¼¥ê¡¼¤Î¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ë¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¡Ö¤½¤ÎÁ´ÎÏ¤Ë¤µ¤·¤¤¤ì¤ò¡£³Ø¹»¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£Æ±´ë²è¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Î¹â¹»¤ËË¬¤ì¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿WEB CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÍÇ½¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÆÃÏ¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï³Ø¹»¤òÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢´Ñ¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¶ø¤ä»×¤¤½Ð¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Ïº£¸å¡¢10·î15Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡ÖºÍÇ½¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Digital Single¡ÖºÍÇ½¡×
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯9·î10Æü(¿å)
https://lnk.to/Sabasister_Sainou
¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å)
Í½Ìó¡§https://lnk.to/Sabasister_Justpunkrock_CD
◼︎CD¡ÜDVD
PCCA-06420 / 5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÅµDVD¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë
◼︎CD Only
PCCA-06421 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
◼︎´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê1138¡ÊÎÉ¤¤¥µ¥Ð¡Ë¥»¥Ã¥È¡¡CD¡ÜDVD¡ÜFigure
BRCA-00162 / 22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÅµDVD¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë
¢¨¤³¤Á¤é¤Î·ÁÂÖ¤Î¤ßÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CD¼ýÏ¿ÆâÍÆJUST PUNK ROCK!!ºÍÇ½ÂæÉ÷¤¢¤«¤ë¤¯¤«¤ë¤¯¥Ý¥Æ¥µ¥é¥Ç¡¼¥Ó¥´¡ªº£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê½Õ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¥Æ¥¥È¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸My wayMy girlfriend is PIZZA OF DEATH¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤ÆºÇ¸å¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥É¥¥¥ë¡¼¥Ô¡¼¥¢¥¤¥º¥µ¥Ð¥«¥ó
¢£DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs Live Archive 2024~2025
2024.09.28 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ÀçÂæRENSA
¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Ê¥¤¥È
¤·¤²¤Á¤ã¤ó
2024.10.05 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ¿·³ãLOTS
¥Ø¥¤¤Þ¤Þ¡ª¥×¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥ë¥ß¡¼
¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥¬¡¼¥ë
2024.10.25 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ FINAL at Zepp DiverCity
ºîÀï²ñµÄ
¤è¤·¤è¤·¥Þ¥·¡¼¥ó
¥¥é¥¥é¥æ¡¼
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÈÏ²¼¤ÎÁë
¥Ý¥Æ¥µ¥é
¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼
2025.04.20 ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ presents ¥µ¥Ð¥Õ¥§¥¹ vol.3 at ¥à¥é¥µ¥¥Ñ¡¼¥¯Î©ÀîÎ©Èô&TACHIHI BEACH
¥¹¥±¥Ü¡¼Å¥ËÀ¡ª
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤í¡ª
¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÆ¨¤·¤Æ¤¯¤ì
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs THEME
2025.06.03 My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour FINAL at ÀîºêCLUB CITTA¡Ç
¤Õ¤·¤®¤Ê¤¤ß
My girlfriend is PIZZA OF DEATH
My girlfriend is PIZZA OF DEATH ¶
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥º¥Ê¡¼
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ
¡ãJUST PUNK ROCK TOUR¡ä
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë ½ÂÃ« Spotify O-EAST
w/ Ýæ»ÖÔ¥
10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë Âçºå GORILLA HALL
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë ÀÅ²¬ Live HouseÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë »¥ËÚ PENNY LANE24
w/ THE FOREVER YOUNG
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë °°Àî CASINO DRIVE
w/ THE FOREVER YOUNG
11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
w/ THE BOYS&GIRLS
11·î10Æü¡Ê·î¡Ë ½©ÅÄ Club SWINDLE
w/ THE BOYS&GIRLS
11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë ·´»³ Hip Shot Japan
w/ Dizzy Sunfist
11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX
w/ ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¶âÂô EIGHT HALL
w/ ¥«¥é¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¡°æ CHOP
w/ ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë ¿å¸Í LIGHT HOUSE
w/ KANA-BOON
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë ¹â¾¾ DIME
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12·î15Æü¡Ê·î¡Ë ÊÆ»Ò AZTiC laughs
w/ HERO COMPLEX
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë ²¬»³ YEBISU YA PRO
w/ HERO COMPLEX
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë µþÅÔ MUSE
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë ¿À¸Í VARIT.
w/ Maki
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¼þÆî RISING HALL
w/ Maki
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ·§ËÜ B.9 V1
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë Ä¹ºê DRUM Be-7
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë ÂçÊ¬ DRUM Be-0
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë ¾¾»³ WstudioRED
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
2/·î8Æü¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬ LIVE ROXY SHIZUOKA
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë ÂæÏÑ SUB LIVE
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
and more¡Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨ÂæÏÑ¸ø±é¤Î¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë