¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬£²£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢£¶²óÌµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼êÂÇ¼Ô¡¦ËÌÂ¼¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬±¦¤¯¤ë¤Ö¤·¤ËÄ¾·â¡£ÌµÇ°¤Î¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢¶ìÌå¤Ç¤æ¤¬¤ó¤À¡£¾ìÌÌ¤Ï£²¡½£²¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Ìµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£±¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Â¸µ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Â¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á±ü¤Ø»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÌá¤êÂ³Åê¤Î°Õ»×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤À¤¬ÅêµåÎý½¬¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤°¤Ë°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦È«¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±£³¾¡ÌÜ¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£¤À¤¬¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ°Ê¾å¤Ë¡¢¸×¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£³£µ¤¬¤³¤Î»þ´ü¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ø¸þ¤±½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÆ£Àî¸×¤È¤·¤Æ¤â¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¿ÓÂç¤À¡£