¡ÚÀÄ¿¹¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°¶¥ÎØ¡ÛÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¡¦¿·»³¶ÁÊ¿¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡Ö¥é¥¤¥ó¤«¤éÍ¥¾¡¼Ô¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡×
¡¡ÀÄ¿¹¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°¶¥ÎØ¡¡Á±ÃÎÄ»ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£²£²Æü¡¢½à·è¾¡¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë£³ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹¿·»³¶ÁÊ¿¡Ê£³£±¡áÀÄ¿¹¡Ë¤Ï£³Ãå¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½à·è£±£²£Ò¤Ï¥¿¥Õ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤Ç¸åÆ£Âçµ±¤Î£²ÅÙ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÂà¤±¡¢ÀÖÈÄ¤«¤é£²¼þ¤òÁ´³«¡£µÆÃÓ³Ù¿Î¤Î¤Þ¤¯¤ê¤Ë¤Ï¶þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼éÂôÂÀ»Ö¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¡¢£³Ãå¤Ç·è¾¡¤Î¥¤¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥é¥¤¥ó£´¼Ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊµÆÃÓ¡Ë³Ù¿Î¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë´¶¿¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£³Ù¿Î¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡·è¾¡¤ÏÃÏ¸µÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥é¥¤¥ó¤«¤éÍ¥¾¡¼Ô¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âàÉáÃÊÄÌ¤êá¤ÎÁö¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¸å¤í¤Î¡Ê±ç¸î¤Î¡Ë¤ª¤«¤²¤Ç¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·è¾¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏËÌÆüËÜ¤ÎÃ¯¤«¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¼«Ê¬¤¬¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡£
¡¡Àä¹¥Ä´¤Î·´»Ê¹ÀÊ¿¤Ëº£¤¬½Ü¤ÎÆî½¤Æó¤¬Â¨ÀÊ¤ÇÏ¢·¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡Ö¶¯Îõ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¶¯Å¨¡¢ÆñÅ¨Áê¼ê¤Ë¾®ºÙ¹©¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤¬·Þ¤¨¤ëºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£