【ZARAのカーキ】が40・50代におすすめ！ 体型カバーも狙える♡「シャレ見えパンツ」

ニュアンス感があって大人っぽいムードをまとえるカーキ。秋っぽさがあり、大人コーデにも取り入れたいカラーです。今回は【ZARA（ザラ）】から、体型カバーに期待できるカーキパンツを紹介します。ハイウエストデザインやワイドシルエットでサマ見えが狙えて、ワンランク上の着こなしが楽しめるかも。

大人カジュアルに似合う！ ベルト付きカーゴパンツ

【ZARA】「ボリュームカーゴパンツ」\4,790（税込・セール価格）

ライトカーキのカジュアルな風合いのカーゴパンツは、ウエストベルトやサイドのカーゴポケットがポイント。ハイウエストデザインなので、穿くだけでスタイルアップが期待できそうです。コンパクトなTシャツやセーターを合わせて、メリハリのあるコーデを目指して。

きちんと感のあるプリーツディテールできれい見え

【ZARA】「ダブルプリーツフラップパンツ」\6,590（税込）

フロントのダブルプリーツが大人っぽいムードを演出するパンツ。落ち感のある生地とシックなダークカーキが、上品見えをサポートします。ワイドシルエットで脚のラインを拾いにくく、さり気なく体型カバーを狙えそう。ラフなTシャツと合わせてカジュアルに、かっちりとしたジャケットでクラシカルに。秋の大人コーデで活躍する予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M