¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦º´Æ£Î´ÂÀÏº¡¡»Ïµå¼°¤ÇÂçË½Åê¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£²Æü¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡½ºå¿ÀÀï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£Â£Ï£Á£Ô¡¡£Ò£Á£Ã£ÅÂ¿ËàÀî£Ä£Á£Ù¡×¤È¤·¤ÆÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡¢Ê¿Æü¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ïº£Ç¯¤Î£³·î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢£µ·î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¥°¥ì¡¼¥É¡Ö£Ó£Ç¡×¤ò£²Âç²ñÀ©ÇÆ¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÌ¾Ìç¡¦»³Íü³Ø±¡¹âÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿à¸µ¡¦Ìîµå¥¬¥ÁÀªá¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÅê¤¸¤¿£±µå¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¤ò¤¤¤¯ÂçË½Åê¤Ë¡Ä¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ëà¼ºÅêá¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´Ñ½°¤ÎÃæ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤Æ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤·Ð¸³¡£¸«¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±í¸×Î¾·³¤Î¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»Ïµå¼°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£