Stray Kidsハン、後輩との肩組みショットが話題「ハニヒョン呼び尊い」「ますます仲良くなってる」
【モデルプレス＝2025/09/22】グローバル・ボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）が9月21日、Instagramを更新した。ヒュイ（HYUI）とNEXZの先輩である8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のハン（HAN）とのオフショットを披露した。
【写真】スキズ、後輩との親密ショット
9月20日に中国・マカオ・アウトドアパフォーマンスベニューにて開催された授賞式「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」に出席したNEXZは「本当に忘れられない貴重な経験をできたし本当に幸せな時間でした」と投稿。授賞式ではGlobal Hot Trend賞を受賞し「ありがたいことに僕たちNEXZがとても素敵な賞を受賞させていただき、先輩方のステージを見ながらたくさん学んで来ました！！」と記した。
また、「そして……ハニヒョンが一緒に写真も撮ってくださいました！」とヒュイとハンの肩組みショットを公開。以前からハンをロールモデルだと公言しているヒュイは「こんなに素敵なお兄さんと写真が撮れるなんて…本当に本当に幸せです…笑 これからももっと頑張ります」とつづっている。
この投稿には「ハニヒョン呼び尊い」「素敵なお兄さん」「嬉しさが滲み出てる」「推し活大成功だね」「ますます仲良くなってる」「成功したオタク」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NEXZヒュイ「ハニヒョン」Stray Kidsハンと密着ショット公開
◆ヒュイとハンの密着ショットに反響
