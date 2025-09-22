宇垣美里×山中柔太朗『できても、できなくても』、樋口日奈・古屋呂敏ら共演キャスト発表 場面写真も初公開
宇垣美里が主演、M!LKの山中柔太朗が共演する10月9日スタートのドラマ『できても、できなくても』（テレビ東京ほか／毎週木曜24時30分）より、レギュラーキャストとして樋口日奈、古屋呂敏、水崎綾女ら7名の出演が発表。あわせて、場面写真が初公開された。
【写真】宇垣美里＆山中柔太朗の恋の行方は？ 『できても、できなくても』場面写真
「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクト第2弾となる本作は、“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカによる同名の電子漫画（シーモアコミックス）を実写ドラマ化。
自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠（32）は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男性・月留真央（26）と出会う。
主人公・桃生翠を宇垣美里、月留真央を山中柔太朗が演じることは既報の通りだが、このたび新たに7名のレギュラーキャストが解禁された。
翠と同じ建設会社で働く後輩・滝沢美咲役には、主演作『初恋不倫〜この恋を初恋と呼んでいいですか〜』や『トーキョーカモフラージュアワー』、劇団☆新感線いのうえ歌舞伎『紅鬼物語』などドラマや舞台で活躍中の樋口日奈。
広瀬設計事務所を経営する一級建築士・広瀬高臣役には、『VIVANT』『恋をするなら二度目が上等』、最終回を迎える『レプリカ 元妻の復讐』などに出演する傍ら、フォトグラファーや映像クリエイターとしても活動する古屋呂敏。
翠の親友で真央の従姉妹・桂川エリカ役には、配信ドラマ『今際の国のアリス』、『肝臓を奪われた妻』など話題作に出演する水崎綾女。
翠の元婚約者で日向井建設の跡取り息子・日向井聡役には、『ソロ活女子のススメ』シリーズのレギュラーや『能面検事』、連続テレビ小説『らんまん』『ひよっこ』などジャンルを問わず幅広く出演する渋谷謙人。
翠の妹・井岡琳役には、映画『いのちスケッチ』出演後、『ビリオン×スクール』や『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！』シリーズなど話題作で活躍を続ける大原梓。
真央と同じidea建築事務所で働く水乃菜々役には、ファッションブランドのプロデュースを手掛ける傍ら『あなたは私におとされたい』で主演を務めるなど注目を集める鶴嶋乃愛。
同じくidea建築事務所で働く松原傑役には、演劇ユニット「ダウ90000」のメンバーとして活動し、単独俳優デビューとなった『警視庁アウトサイダー』第1話で重要な役どころを演じ、注目される上原佑太。
ドラマ『できても、できなくても』は、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道にて10月9日より毎週木曜24時30分、TVQ 九州放送にて10月12日より毎週木曜25時30分放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■滝沢美咲役／樋口日奈
滝沢の発する言葉一つ一つが強烈すぎて、原作と脚本を拝見した時かなりの衝撃を受けました。
滝沢とても毒々しいです。普通では考えられないような発言や行動をします。でもそんな滝沢もそこに至るまでの描かれていない背景や体験がきっとあって、私が一番滝沢を理解して、寄り添ってあげなければという気持ちが撮影を重ねるにつれ強まっています。この作品を通して、「普通とは当たり前とは何か」ということを考える際、みなさんの頭の中に少しだけ滝沢視点も加えていただけるよう心を込めて演じたいです。宇垣さん演じる翠とのシーンは常に殺伐としていますが、現場ではとても穏やかに、仲良く演らせていただいております！
■広瀬高臣役／古屋呂敏
広瀬高臣役を演じます古屋呂敏です。
原作を拝読し、誰もが他人と比べて自分を責めてしまう瞬間があると感じました。価値観や背景の違いがある中で、合う合わないが存在するのは自然なこと。このドラマを通じて、人と違うことは悪いことではなく、完璧でなくてもいいと思えるきっかけになれば嬉しいです。
■桂川エリカ役／水崎綾女
私自身、AMHという数字が低く、将来的に子供が授かれないかもしれない…そんな想いから30歳の時に卵子凍結をしました。欲しいからとすぐ出来るものでもなく、奇跡の連続で産まれてくる大切ないのち。主人公・翠の気持ちが痛いほどに分かります。その頃から作品のタイトルにあるように「できても、できなくても」と考えるように。この作品が女性の心を軽くするきっかけになればと思っています。
■日向井聡役／渋谷謙人
日向井聡役を演じます、渋谷謙人です。
衣装合わせからとても雰囲気が良く、その時に監督からいただいた日向井を表現する「とんちきドライブ」という言葉をヒントに撮影初日からアクセル全開で挑みました。漫画原作から実写になることの面白さを肌で感じながら、ドラマが生き生きと立ち上がるように1シーン1シーン悔いのないよう、みんなで撮影しております。観てくださる視聴者の方はもちろん、現場にいるスタッフさんや共演者に楽しんでいただきたく全力で演じております。ちなみに現場ではボラ男と呼ばれております。なぜかは…放送を観れば分かるかも!? 放送をお楽しみに！
■井岡琳役／大原梓
桃生翠の妹･井岡琳を演じさせていただきます、大原梓です。
宇垣さんとは以前、別の作品で共演させていただいたこともあり、今回は姉妹役としてご一緒できることをとても嬉しく思います。そして、唯一の家族だからこそお互いを思い合う気持ちから生まれる出来事を、最後まで丁寧に描いていけたらと思っております。よろしくお願いいたします！
■水乃菜々役／鶴嶋乃愛
水乃菜々役を務めさせていただきます、鶴嶋乃愛でございます。
まず原作、脚本共に読ませていただき、登場人物それぞれの女性たちに正義や願望が存在しているということを強く感じました。その中でも水乃ちゃんの真っ直ぐさを一つ一つの行動や言動を素直に演じていきたいなと思っております。素晴らしいキャスト、スタッフの皆様とご一緒できる幸せを噛みしめて水乃菜々として精一杯生きて参ります！
■松原傑役／上原佑太
連ドラでレギュラーをやらせていただくのが今回初めてで、お話をいただいた時はめちゃくちゃ嬉しくて大変舞い上がったのですが、撮影日が迫るにつれて「初めて」ということに対してそわそわもし始めています！ 共演する方々も初めましての方々なので、まずは共演者の方々と打ち解けられることをモットーにやっていけたら良いなと思っています！ 原作の松原さんを観ていて「めっちゃ良い奴だな」と思ったので、自分も「めっちゃ良い奴だな」と思っていただけるように、皆さんに楽しんでもらえるように頑張ります！ よろしくお願いします！
