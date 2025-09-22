特定小型キックボード「KS6 PRO」で実装！ハセガワモビリティ「特定小型の模範走行を実施」

ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店です。

ハセガワモビリティ「特定小型の模範走行を実施」

ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店。

特定小型原動機付自転車(以下：特定小型)は、2023年7月の法改正により、立ち乗りのキックボードタイプやサドル・椅子付きのモビリティが誕生しました。

また販売だけでなくシェアサービスといったビジネスも始まり新たな市場が誕生しています。

一方で、車道を走行する20キロモードで歩道を走るなどといった違反が多くあり、走行ルールの浸透がまだ不十分であるのも実態です。

そこで同社では、以前より警察官向けの講習会や研修など多くの取組み実績があり、今回安全対策の一環として大阪府警本部が展開する「特定小型原動機付自転車の模範走行」についてKS6 PROの貸出と警察官の方々への講習会および試乗会の協力を行っています。

大阪府警本部のYouTubeでも、特定小型の走行ルールについて理解を深めることができます。

【KS6 PROスペック情報】

モデル名 ：KS6 PRO

バッテリー ：36V 15AH

モーター ：定格出力 500W

最高速度 ：20km/h

走行モード ：Sモード20km/h ECOモード6km/h

最大航続距離 ：60km

登坂能力 ：15度

防水レベル ：IPX4

サスペンション：フロントサスペンション

ブレーキ ：ドラムブレーキ(フロント)／ディスク＋電動ブレーキ(リア)

タイヤ ：10インチ 耐パンク加工タイヤ

充電時間 ：5h

最大荷重 ：110kg

製品重量 ：22kg

サイズ ：1192 × 520 × 1258mm(収納時604mm)

フレーム ：アルミニウム合金

認証 ：CE、UL、PSE、技適、性能等確認試験

KS6 PRO

【特定小型について】

2023年7月1日より施行された特定小型の主な内容は次の通りとなります。

・免許不要(但し16歳未満の運転は不可)

・ヘルメットは努力義務

・ナンバープレートの取付けおよび自賠責保険の加入が必要

・最高速度表示灯の装備が必要

