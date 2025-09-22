「ポスト石破」を巡る、自民党の総裁選挙が22日告示され、5人が立候補を届け出ました。



自民党長野県連は22日、党員投票に向けた投票用はがきを発送、県内の自民党の国会議員、それぞれの思いとは…。



5人が争う、自民党総裁の座。



前回の総裁選から1年足らずで、衆議院、参議院ともに少数与党となり、今回の総裁選のテーマは「＃変われ自民党」と掲げられました。



自民党 小林鷹之 元経済安保相

「解党的出直しに当たって、私は2点申し上げます。一つは原点回帰です。もう一つは世代交代です」





自民党 茂木敏充 前幹事長「逆風の中で先頭に立って、その逆風を受け止め日本を前に進めたい」自民党 林芳正 官房長官「岸田政権、そして石破政権と2年にわたって官房長官を務めさせていただきました/継承の中に変化、革新を求める」自民党 高市早苗 前経済安保相「看板倒れの自民党には党員党友の皆さまも、国民の皆さまもうんざりしておられるんやないでしょうか。そこで高市ああだこうだとうるさいくらいに明るく活発な総理官邸や自民党を作ります」自民党 小泉進次郎 農水相「なぜ、われわれは衆参両院で多数を失ったのか。自民党に足りなかったことは何だったのか。 それは国民の声を聞く力、国民の皆さんの思いを感じ取る力ではなかったか」この演説の3時間前。長野市の自民党県連では、投票用の往復はがきを発送しました。県連によりますと今回、投票権を持つ県内の党員・党友などは「1万2827人」です。10月4日投開票の自民党総裁選。党員投票は来月3日必着ですが、県連は、今月30日までの投函を呼び掛けています。■■■衆議院・長野4区選出の自民党の後藤茂之議員。前回に続いて、今回も林さんの選対本部・事務総長を務めています。後藤茂之 衆院議員「林候補は懐が深い。そしてやっぱり人間力があるということなのでこういう少数与党として野党との調整をしたりする時に、大変人間力が生きてくると思いますし誰でもが認めるところですが、政策通としてリーダーがきちんと政策決断ができるそういう人材だということで林さんを推しています。知名度と人気においては1位2位には入っていないかもしれません、今の段階ではね。本当はそれは周りがしっかりと作っていかなければならないことだというふうに思いますので一生懸命応援をしたいと思います」衆議院・長野3区が地盤で、比例復活の井出庸生議員。去年の総裁選は上川陽子さんの推薦人を務めていましたが、今回は…。井出庸生 衆院議員「それぞれの方の訴えをよく聞いて、どなたに投票するかはこれから決めていきたい、考えていきたいと思います。何より私が求めたいのは党や内を向いた論戦じゃなくて、外に目を向けて国家国民のための総裁選にしてほしいなと思います」衆議院・長野5区選出の宮下一郎議員。今年も自民党の選挙管理委員会のメンバーのため、支持を表明できませんが、去年の総裁選では2度、高市さんに投票しています。Q.お名前は出せないですけども、もう1票というのは宮下さん自身はもう決められていますか？宮下一郎 衆院議員「それも含めてお答えはしない。党の新しい再スタートをする。そこで、明確なリーダーシップを取っていただくというのがまず求められる総裁の条件ということですが、合わせて少数与党における自民党総裁ということですから、どのように他の政党の皆さまと協力連携をしながら政策を前に進めていくのかと。そうしたリーダーシップも求められている総裁選だと思います。」■「県民の受け止めは」今回の自民党総裁選、県民はどう見ているのでしょうか。【長野市 70代男性 パート】「長年の裏金…政治とお金の問題それをクリアしてほしい。5人の中ではもう、ひとつの器の中でかき混ぜてるだけで期待はできない」【長野市 60代男性 教員】「代り映えのない昨年と同じ総裁選挙になる感じがする。みなさん安全運転で選挙を行うような感じを受けました」【松本市 30代女性 会社員】「党の中で派閥とかそういったところで争っているのは強く感じるので自民党自体が」【松本市 30代 会社員】「（求めるのは）求心力のある党ですよねやっぱり勢いがあって日本を引っ張っていくような党が出たらいいと思う。生活が苦しいので物価高はどうにか改善してほしい」5人が立候補した自民党総裁選。投開票は来月4日です。■ スタジオ解説 政治担当の塩澤記者あらためて今回の候補者と、物価高対策の主張。届け出順に小林さんは、所得税の定率減税による現役世代、若者の支援などを訴えています。茂木さんは、生活支援に向けて地方が自由に使える特別地方交付金の創設を訴えています。林さんは、官房長官を務めた2つの政権、岸田・石破路線を継承し、実質賃金1％上昇の定着を掲げています。積極財政派の高市さんは、減税と給付を組み合わせた給付付き税額控除を訴えています。小泉さんは、物価・賃金の上昇に合わせて基礎控除などを調整する仕組みづくりを挙げています。県内の自民党員の票は。自民党県連は自主投票としていますが、前回の総裁選では、県内の党員票「1万票余り」のうち、高市さんが最も多い「3200票余り」を得ました。2位だった石破総理の票、「2700票余り」が今回、誰に流れるのかが注目です。総裁選全体の仕組みとしては今回、国会議員票が「295票」、党員票は同じく「295票」の合わせて「590票」で争われます。去年と変わったところは？仕組み自体は変わっていないがが、去年は国会議員票「368票」でしたので2つの国政選挙を経て、自民党が大幅に議員の数を減らしたことが分かります。これによって、去年の総裁選はある枕詞を使って表現していましたが、今年はそれがありません。それは、「事実上の総理大臣を決める」という枕詞です。少数与党。ただ、多党化が進んでいて、野党は一枚岩ではないですし、そのまま総理大臣に？その見立てが濃厚ですが、臨時国会までにどのような枠組みとなるのか。また、過去2回は、自民党総裁選後に選ばれた総理大臣がすぐに解散を表明したので、そこも注目です。与野党での連携についてもポイントとなる総裁選ですので、選ばれた後には、物価高対策も推し進めてほしいと感じます。