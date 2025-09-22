情報技術開発は、BlueMemeとローコード事業の協業拡大及びAIを始めとする技術開発の拡充を視野に、業務提携契約の締結に向けた協議を開始することを定めた覚書を2025年9月22日に締結しました。

tdiは、2017年6月にBlueMemeとの業務提携を開始し、協業を進めていました。

今回、同社の株式を新たに取得するとともに、ローコード事業の協業拡大及びAIを始めとする技術開発の拡充に関する協議を開始しました。

