歩いて、巡って、和歌山市を楽しむ！IN THE LOOP 2025

「IN THE LOOP 2025」が、2025年も2025年10月1日〜11月30日に開催されます！

期間中は、まちなかのイベントを巡ることで、景品が当たるデジタルスタンプラリーや、地元ガイドとともに和歌山市の日常に触れる「まち歩きツアー」も開催。

IN THE LOOP 2025

期間中は、まちなかのイベントを巡ることで、景品が当たるデジタルスタンプラリーや、地元ガイドとともに和歌山市の日常に触れる「まち歩きツアー」も開催します。

期間中、イベント会場だけでなく、まち全体に楽しめる仕掛けが広がります！さらに、同期間には「第8回 わかやまの酒フェスタ 地酒BOMBER」(10月4日開催)をはじめとした個性豊かなイベントも予定されており、まちなかが一層賑わいます！

■主な見どころ

見どころ(1)｜【まち全体がイベント会場に！期間中にはイベントが続々登場！】

「IN THE LOOP 2025」開催期間中、和歌山市のまちなかは、まるで大きなフェス会場のように変貌します！JR和歌山駅では、和歌山の美味しい梅酒の飲み比べや、梅酒に合うおつまみやスイーツが楽しめる梅酒バル×ミオいこらマルシェ(10/4、10/5開催)、北ぶらくり丁では、北ぶらリメンバーマーケット(10/12開催)やインフラゼロハウスの展示(10/12〜12/28)、和歌山城の野外特設ステージ(御橋廊下近く)では、kisssh-kissssssh 映画祭(10/18開催)が開催されます。

また、地元の旬の食材やクラフトが並ぶみそのマルシェ(10/19、11/16開催)など、多彩な催しが目白押し！

北ぶらリメンバーMARKET

見どころ(2)｜【まち歩きがもっと楽しくなる！「デジタルスタンプラリー」も実施！(12/31まで実施)】

歩くだけで次々とイベントに出会えるワクワク感に加え、スタンプラリーを組み合わせて、より一層まち歩きの魅力を体感できます！JR西日本の「WESTER」アプリを使って参加でき、対象スポットを訪れてスタンプを集めると、抽選で豪華賞品が当たるチャンスも！楽しみながら和歌山市の新たな魅力を発見できる、期間限定の特別企画です！

「WESTER」デジタルスタンプラリーも実施

見どころ(3)｜【期間中にはわかやまの酒フェスタをはじめ、多彩なイベントが開催！】

10月4日(土)には和歌山市駅前広場で「第8回 わかやまの酒フェスタ 地酒BOMBER」などが開催。

和歌山の蔵元が集まり、地酒や梅酒、地ビールが楽しめる人気イベントです。

他にもIN THE LOOP期間中には和歌山市で多くのイベントが開催されます。

あわせて参加すれば、和歌山市の魅力を“食と文化”の両面から満喫できること間違いなしです！

第8回 わかやまの酒フェスタ 地酒BOMBER

