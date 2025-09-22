ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】JR中央線快速 東京駅〜高尾駅の上下線で運転見合わせ 新宿… 【速報】JR中央線快速 東京駅〜高尾駅の上下線で運転見合わせ 新宿駅での信号確認の影響 運転再開の見通したたず 【速報】JR中央線快速 東京駅〜高尾駅の上下線で運転見合わせ 新宿駅での信号確認の影響 運転再開の見通したたず 2025年9月22日 20時22分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、JR中央線快速は、新宿駅での信号確認の影響で東京駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, イベント, ホテル, 東京, 置床工事, フローリング, リペア工事, 仏壇, 在宅医療, 配線