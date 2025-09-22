長崎県民はどのようなことを期待するのでしょうか？

自民党の総裁選挙が22日に告示され、国会議員5人による論戦がスタートしました。

物価高や外交など、新たなリーダーに求めることは街の声を聞きました。

（20代）

「物価高の対策を今、してほしい。食品が値上がりしているので、前まで手を出せたものが出せなくなっている」

（20代）

「(子どもが)2人いるが、子育てをする上でもっと支援をしてほしい。共働きは大変。子どもを保育園に迎えに行ったりしないといけないので、子どもともっと時間を作れた方がいい」

（50代）

「強い日本を作ってほしい。教育の問題や経済など、すべて日本は今、おかしい。外国とのかかわり方をしっかりやってもらって、国力をあげてほしい」

22日に告示された自民党の総裁選挙。

届け出順に

▼元経済安全保障大臣の小林 鷹之氏

▼前幹事長の茂木 敏充氏

▼官房長官の林 芳正氏

▼前経済安全保障大臣の高市 早苗氏

▼農水大臣の小泉 進次郎氏 の5人が立候補しています。

県選出の自民党の国会議員は

金子 容三衆議院議員、古賀 友一郎参議院議員、山本 啓介参議院議員の3人が林氏を支持し、

このうち金子議員は、推薦人にも名を連ねています。

加藤 竜祥衆議院議員は、前回と同様に高市氏の支持を表明しています。

県民が望む新たなリーダーと、その理由についても聞きました。

（60代）

「林さんが一番いい。皆さんに信頼される方。この人だったら大丈夫」

高市氏に期待する男性は…。

（70代）

「日本のイメージチェンジ。イタリアも女性が首相になったように日本もなっていいと思う」

（60代）

「小泉さん。コメ問題の時にいろいろ賛否両論あったが、何らかのカタチになる動きを見せてくれたので。

今回も具体的なカタチになる動きを期待できる人。他党との連携もこの中で一番うまくやってくれそう」

一方で、冷めた声も…。

（10代）

「あまり見てないのでわからない。(小泉さん）税金を下げてほしい。この人しかわからない」

（70代）

「いろいろ、どなたになっても…と思う」

新たなリーダーは、国民の信頼を取り戻すことができるのか。

選挙期間中、候補者による共同会見や公開討論会を行うほか、東京・名古屋・大阪で候補者の演説会を行うということです。