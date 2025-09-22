県民が望む新リーダーとその理由は？「自民党の総裁選 5人による論戦がスタート」《長崎》
長崎県民はどのようなことを期待するのでしょうか？
自民党の総裁選挙が22日に告示され、国会議員5人による論戦がスタートしました。
物価高や外交など、新たなリーダーに求めることは街の声を聞きました。
（20代）
「物価高の対策を今、してほしい。食品が値上がりしているので、前まで手を出せたものが出せなくなっている」
（20代）
「(子どもが)2人いるが、子育てをする上でもっと支援をしてほしい。共働きは大変。子どもを保育園に迎えに行ったりしないといけないので、子どもともっと時間を作れた方がいい」
（50代）
「強い日本を作ってほしい。教育の問題や経済など、すべて日本は今、おかしい。外国とのかかわり方をしっかりやってもらって、国力をあげてほしい」
22日に告示された自民党の総裁選挙。
届け出順に
▼元経済安全保障大臣の小林 鷹之氏
▼前幹事長の茂木 敏充氏
▼官房長官の林 芳正氏
▼前経済安全保障大臣の高市 早苗氏
▼農水大臣の小泉 進次郎氏 の5人が立候補しています。
県選出の自民党の国会議員は
金子 容三衆議院議員、古賀 友一郎参議院議員、山本 啓介参議院議員の3人が林氏を支持し、
このうち金子議員は、推薦人にも名を連ねています。
加藤 竜祥衆議院議員は、前回と同様に高市氏の支持を表明しています。
県民が望む新たなリーダーと、その理由についても聞きました。
（60代）
「林さんが一番いい。皆さんに信頼される方。この人だったら大丈夫」
高市氏に期待する男性は…。
（70代）
「日本のイメージチェンジ。イタリアも女性が首相になったように日本もなっていいと思う」
（60代）
「小泉さん。コメ問題の時にいろいろ賛否両論あったが、何らかのカタチになる動きを見せてくれたので。
今回も具体的なカタチになる動きを期待できる人。他党との連携もこの中で一番うまくやってくれそう」
一方で、冷めた声も…。
（10代）
「あまり見てないのでわからない。(小泉さん）税金を下げてほしい。この人しかわからない」
（70代）
「いろいろ、どなたになっても…と思う」
新たなリーダーは、国民の信頼を取り戻すことができるのか。
選挙期間中、候補者による共同会見や公開討論会を行うほか、東京・名古屋・大阪で候補者の演説会を行うということです。