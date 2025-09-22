サッカー・明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は9月20日、残留を争う横浜FCとの大一番でまたも勝利を逃しました。試合後にはサポーターと選手たちが思いをぶつけ合うシーンも見られました。



J1残留へ…最下位の新潟。1つ上の横浜FC。絶対に落とせない直接対決。アウェーに3500人ものサポーターが詰めかけました。





【前半】その声に奮起したのは攻撃陣。まずは前半9分。相手陣内でボールを奪うと、最後は谷口のミドル！8試合ぶりの先発出場となった谷口のシュートは、惜しくも枠の外。今度は個人技で、マテウス・モラエス。1人かわす、2人目押しのける、3人目抜き去って、左足！ミドルシュートを中心に攻撃を組み立てます。守っては前半35分。左右に揺さぶられ、こぼれ球を詰められますが、ゲリアのスーパーブロック！ここまで3試合連続で前半に失点していた新潟。前半終了間際のピンチはゴールキーパーの田代が掻き出し0対0で折り返します。【後半】11試合ぶりの勝利へ執念を見せる新潟。後半13分。古巣対戦・橋本の低いクロスに、ブーダ！これはゴールキーパーがセーブ。38分には、再び橋本の左足。コーナーキックからゲリア！直近2試合、無得点の新潟。なかなか、ゴールネットを揺らすことができません。残り4分の場面でした。マークが一瞬緩んだところを突かれ、相手のミドルシュートで失点。残留を争う大一番で、痛すぎる先制点を奪われます。新潟、最後の攻撃。途中出場の島村が勝負を仕掛けます。得意の左足に持ち直して、クロス！これも合わず…。無情にも、ここでホイッスル。J1残留への大一番を落とし、4連敗。11試合、白星なしです。試合後、サポーターのもとへ駆け寄った選手たち。思いをぶつけ合いました。順位表です。新潟は勝ち点「20」で最下位。残された試合は8試合です。J1残留圏となる17位の横浜F・マリノスまでは勝ち点8離れています。勝ち続けるしか、生き残る術はありません。次の試合は9月23日、15位の名古屋グランパスと対戦します。