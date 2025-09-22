かわいすぎて使えない…「LUSH」“柴犬”をモチーフにしたバスボムはモフモフ感&表情にきゅん。日本限定だよ

かわいすぎて使えない…「LUSH」“柴犬”をモチーフにしたバスボムはモフモフ感&表情にきゅん。日本限定だよ