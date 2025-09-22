かわいすぎて使えない…「LUSH」“柴犬”をモチーフにしたバスボムはモフモフ感&表情にきゅん。日本限定だよ

写真拡大 (全6枚)

イギリス発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」から、柴犬をモチーフにしたバスボムが登場。

使うのがもったいないくらいのかわいさで、思わず癒されそうですよね。

9月25日（木）の全国発売に先駆け、公式アプリでは24日（水）より先行販売がスタートするので、ぜひチェックしてみて。

「LUSH」日本限定“柴犬”モチーフのバスボムがかわいすぎ！



LUSHから、犬好きにはたまらないキュートなバスボムが日本限定で登場。

海外からの旅行者が急増する中、「日本ならではの思い出を持ち帰ってほしい」という想いから、世界的に人気の“柴犬”をモチーフに作られたそうです。

ラインナップは、黒柴と茶柴の2種類。

さらにLINEギフト限定で、2種類をセットにしたアイテムも登場するから、こちらもぜひ利用してみて。

黒柴と茶柴のモフモフ感&表情にきゅん



「黒柴 ボム」（税込800円）は、LUSHのベストセラー『みつばちマーチ』シリーズと同系統の、甘くてまろやかなはちみつ風の香りが広がるバスボムです。

お湯に溶かすと、まるで夜空のように深いブルーが広がり、繊細なラメも相まって幻想的に。

甘酸っぱさと温かみがある、ベルガモットとスイートオレンジが肌を健やかに保ってくれますよ。



スイートオレンジオイルとミモザエキスの爽やかで明るい香りに、スモーキーなサンダルウッドオイルで奥行きをプラスした「茶柴 ボム」（税込800円）は、まるで日向に寝転んでいるような、軽やかで心地よいバスタイムが楽しめそう。

お湯に溶かすと、ピンク色の湯船に繊細なラメが広がります。

豊かな香りに包まれながらも、保湿成分などが配合されているから、ボディケアもできちゃいますよ。

贈り物なら、LINEギフト限定セットがぴったり



黒柴と茶柴のバスボムがセットになった、LINEギフト限定の「ハニーサンシャイン ギフト」（税込2280円 ※送料込み）。

パッケージは、このギフトだけのオリジナルデザインが採用されているんです。

犬好きさんをはじめ、お世話になっている方などへ贈れば、喜んでもらえること間違いなし…！

ギフトセットは、10月16日（木）発売です。

バスルームが癒しの空間に大変身



柴犬がかわいいのはもちろん、香りも良いから、視覚でも嗅覚でも癒されそうですよね。

プレゼントだけでなく、自分用にも欲しくなってしまいます。

ぜひゲットして、ステキなバスタイムのひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。

柴犬バスボム 販売概要
・バスボム2種
9月24日（水）：公式アプリにて先行発売
9月25日（木）：全国78店舗、公式オンラインストアにて発売

・ハニーサンシャイン ギフト
10月16日（木）発売

「LUSH」公式オンラインストア
https://www.lush.com/jp/ja

参照元：ラッシュジャパン合同会社 プレスリリース