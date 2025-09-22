かわいすぎて使えない…「LUSH」“柴犬”をモチーフにしたバスボムはモフモフ感&表情にきゅん。日本限定だよ
イギリス発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」から、柴犬をモチーフにしたバスボムが登場。
使うのがもったいないくらいのかわいさで、思わず癒されそうですよね。
9月25日（木）の全国発売に先駆け、公式アプリでは24日（水）より先行販売がスタートするので、ぜひチェックしてみて。
「LUSH」日本限定“柴犬”モチーフのバスボムがかわいすぎ！
LUSHから、犬好きにはたまらないキュートなバスボムが日本限定で登場。
海外からの旅行者が急増する中、「日本ならではの思い出を持ち帰ってほしい」という想いから、世界的に人気の“柴犬”をモチーフに作られたそうです。
ラインナップは、黒柴と茶柴の2種類。
さらにLINEギフト限定で、2種類をセットにしたアイテムも登場するから、こちらもぜひ利用してみて。
黒柴と茶柴のモフモフ感&表情にきゅん
「黒柴 ボム」（税込800円）は、LUSHのベストセラー『みつばちマーチ』シリーズと同系統の、甘くてまろやかなはちみつ風の香りが広がるバスボムです。
お湯に溶かすと、まるで夜空のように深いブルーが広がり、繊細なラメも相まって幻想的に。
甘酸っぱさと温かみがある、ベルガモットとスイートオレンジが肌を健やかに保ってくれますよ。
スイートオレンジオイルとミモザエキスの爽やかで明るい香りに、スモーキーなサンダルウッドオイルで奥行きをプラスした「茶柴 ボム」（税込800円）は、まるで日向に寝転んでいるような、軽やかで心地よいバスタイムが楽しめそう。
お湯に溶かすと、ピンク色の湯船に繊細なラメが広がります。
豊かな香りに包まれながらも、保湿成分などが配合されているから、ボディケアもできちゃいますよ。
贈り物なら、LINEギフト限定セットがぴったり
黒柴と茶柴のバスボムがセットになった、LINEギフト限定の「ハニーサンシャイン ギフト」（税込2280円 ※送料込み）。
パッケージは、このギフトだけのオリジナルデザインが採用されているんです。
犬好きさんをはじめ、お世話になっている方などへ贈れば、喜んでもらえること間違いなし…！
ギフトセットは、10月16日（木）発売です。
バスルームが癒しの空間に大変身
柴犬がかわいいのはもちろん、香りも良いから、視覚でも嗅覚でも癒されそうですよね。
プレゼントだけでなく、自分用にも欲しくなってしまいます。
ぜひゲットして、ステキなバスタイムのひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。
柴犬バスボム 販売概要
・バスボム2種
9月24日（水）：公式アプリにて先行発売
9月25日（木）：全国78店舗、公式オンラインストアにて発売
・ハニーサンシャイン ギフト
10月16日（木）発売
「LUSH」公式オンラインストア
https://www.lush.com/jp/ja
参照元：ラッシュジャパン合同会社 プレスリリース
