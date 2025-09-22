鮮やかな同点弾を決めた伊東。（C）Getty Images

　今夏にスタッド・ドゥ・ランスからヘンクに３年ぶりに復帰した伊東純也が、今季のリーグ戦初ゴールを決めた。

　現地９月21日に開催されたベルギーリーグの第８節で、伊東と横山歩夢が所属する６位のヘンクが、首位のユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦。１−２の敗戦を喫した。

　この一戦に先発した伊東は０−１で迎えた56分、敵陣ボックス内で右からのパスに反応し、巧みなダイレクトシュートをニアサイドに突き刺してみせた。
 
　69分に途中交代となったが、得点シーン以外にも、コントロールショットや絶妙なクロスで好機を作った伊東のパフォーマンスについて、ベルギーメディア『HLN』は、「ユニオン守備陣にとって厄介者だ。彼が途中交代したのは意外だった」と伝える。

　また『VOETBALKRANT』も、「ヘンクで最も危険な選手だったのは伊東だ。至近距離から素早いシュートをゴール隅に突き刺した」と称賛している。

　ヘンクは次戦、25日にヨーロッパリーグでレンジャーズと激突。古巣で再び輝きを放つ32歳アタッカーの２戦連発に期待だ。

