「守備陣にとって厄介者だ」古巣復帰後リーグ戦初ゴールの伊東純也、首位チームを苦しめた活躍ぶりに現地メディアが注目！「途中交代したのは意外」「ヘンクで最も危険な選手だった」
今夏にスタッド・ドゥ・ランスからヘンクに３年ぶりに復帰した伊東純也が、今季のリーグ戦初ゴールを決めた。
現地９月21日に開催されたベルギーリーグの第８節で、伊東と横山歩夢が所属する６位のヘンクが、首位のユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦。１−２の敗戦を喫した。
この一戦に先発した伊東は０−１で迎えた56分、敵陣ボックス内で右からのパスに反応し、巧みなダイレクトシュートをニアサイドに突き刺してみせた。
69分に途中交代となったが、得点シーン以外にも、コントロールショットや絶妙なクロスで好機を作った伊東のパフォーマンスについて、ベルギーメディア『HLN』は、「ユニオン守備陣にとって厄介者だ。彼が途中交代したのは意外だった」と伝える。
また『VOETBALKRANT』も、「ヘンクで最も危険な選手だったのは伊東だ。至近距離から素早いシュートをゴール隅に突き刺した」と称賛している。
ヘンクは次戦、25日にヨーロッパリーグでレンジャーズと激突。古巣で再び輝きを放つ32歳アタッカーの２戦連発に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東純也が鮮やかなダイレクトシュートでリーグ戦初ゴール
