カルビーは、阪急うめだ本店（大阪府大阪市）で展開している“ギフトにしたいポテトスナック”を扱う「グランカルビー」から、新商品として「PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味」「PotatoAroma 燻製だし醤油風味」を、10月3日から発売する。

「グランカルビー」は、2014年4月に阪急うめだ本店にオープンし、百貨店の「高級ポテトチップス」ギフトとして好評を得ているという。その後、多様化するギフトニーズに対応するため、2022年にリニューアル。じゃがいものマルシェのような、様々なじゃがいものおいしさが楽しめる、バラエティ豊かな商品をそろえて、ワクワクする売場を目指している。

今回、秋に贈りたい新商品として「PotatoCrispy」、「PotatoAroma」のブランドから、2つの新フレーバーを発売する。プチギフトやご褒美おやつとしても最適だとか。また、化粧箱に入ったギフトボックスはフォーマルシーンにもおすすめとなっている。

「PotatoCrispy」は、波型スティックカットでディップソースにつけて食べるフライドポテトのような、濃厚な味わいが楽しめるシリーズ。「PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味」は九州産じゃがいもを100％使用し、うま味広がる濃厚でクリーミーな伊勢海老（同品に伊勢海老を伊勢海老パウダーとして0.02％使用しているす）のビスク味となっている。

「PotatoAroma」は堅めの食感とともに、噛みしめるたびに香りが楽しめるシリーズ。「PotatoAroma 燻製だし醤油風味」は国産じゃがいも100％使用。くせのないひまわり油でフライすることで、素のじゃがいもの味を生かし、香り立つフレーバーに仕上げた。香ばしい燻製の香りと、醤油と鰹だしの奥深い和の味となっている。

パッケージは、真ん中にデザイン化したじゃがいものモチーフを配し、こだわりのポテトスナックであることを表現。「PotatoCrispy」は製品形状を、「PotatoAroma」は味コンセプトの“香り”立つイメージを模様にしている。いつでもどこでも食べられるチャック付きスタンドパック包装となっている。

［小売価格］各540円（税込）

［発売日］10月3日（金）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp