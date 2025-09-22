「すごくないですか!?ww」清水みさと、ドジャース戦での奇跡を明かす「色々とおめでとう御座います」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻で、俳優やタレントとして活動する清水みさとさんは9月21日、自身のInstagramを更新。高橋さんと一緒にロサンゼルスで大リーグロサンゼルス・ドジャース戦を観戦し、次々と起こった奇跡を明かしています。
【写真】清水みさと、ドジャース戦での奇跡を明かす
また、「舞台で何度も共演してる仲良しみかちゃんに、偶然スタジアムで会って感激してたら、サプライズプロポーズ&球場の大祝福（居合わせた奇跡）」と友人と遭遇し、プロポーズの場面に居合わせたことを告白しています。
ファンからは、「色々とおめでとう御座います」「凄くないですか！？ww」「めっちゃ人生楽しんでて、見ててこっちも幸せ」「みーちゃんがただただ可愛い」「1枚目LAになってるの」など、さまざまな声が上がりました。
「めっちゃ人生楽しんでて、見ててこっちも幸せ」清水さんは「ドジャー・スタジアムで観戦」とつづり、8枚の写真と4本の動画を載せています。高橋さんとユニホーム姿のツーショットなどを披露。「オオタニさんの51号ホームランに、ドジャースの連勝、グラスノーのバブルヘッド」と試合の様子を振り返っています。
