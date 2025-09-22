格闘家・朝倉未来（33）が20日にTlkTokで生配信を実施。“上から目線”の格闘技オタクについて言及した。

さまざまな話題でトークする中で、弟・海が元格闘家の金原正徳にコーチを依頼したことや、UFC上海でトレーニングしたことについて触れた。「弟はUFCで2試合結果が出てないなら格闘技オタクにああだこうだ言われて、それ対してのアンサーとして金原さんにお願いしたり、上海に行ったりして、格オタに対するリップサービスというかそれで納得させてるだけな気がする。別にそんなんで変わんないからね」と言及した。

さらに「格闘技オタクなんて自分が格闘技やってないからわかってない」と“上から目線”の格闘技オタクをバッサリ。

「ちょっとなんかしたら“これは強くなってる”とか“酒飲んでるから弱くなってる”とかそんなんで変わるわけないからアイツらのことはほっといた方がいい。ほっとくのが一番。結果が出ればそれだけだから。どれだけ格闘技オタクが納得する練習をしても試合に負けたら意味が無い。あなたたちの意見とかこっちは求めてない。あなたたちの1000倍ぐらい頑張ってますから」と説明した。