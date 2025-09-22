自民党総裁選挙きょう告示 熊本県連も投票はがき発送 党員党友1万8000人 熊本選出国会議員は誰に投票？
自民党の総裁選挙が今日（22日）に告示され、熊本県内でも投票用のはがきが発送されました。
【写真を見る】自民党総裁選挙きょう告示 熊本県連も投票はがき発送 党員党友1万8000人 熊本選出国会議員は誰に投票？
少数与党のリーダー、熊本県選出の国会議員も選択を迫られます。
立候補したのは、届け出順に
・小林鷹之 元経済安全保障担当大臣
・茂木敏充 前幹事長
・林芳正 官房長官
・高市早苗 前経済安全保障担当大臣
・小泉進次郎 農林水産大臣
の5人です。
今回の総裁選は、全国の国会議員票295票と党員票295票、合わせて590票で争われます。
党員の投票は党本部で集約され、候補者の得票に応じて295票を割り振ります。
自民党県連は県内約1万8000人の党員や党友に向け、投票用のはがきを発送しました。
投票は県内8か所の投票所と郵送で受け付けていて、開票は10月4日です。
県内選出の自民党の国会議員は誰に投票するのでしょうか。
これまでのRKK熊本放送の取材に「林官房長官を支持する」と明言したのは
・坂本哲志氏
・金子恭之氏
・馬場成志氏
の３人です。
金子氏と馬場氏は林官房長官と同じ旧岸田派で、「政策力や安定感」「バランス感覚」などを理由に挙げています。
西野太亮氏は小泉農水大臣の支持を明らかにしました。
理由については「新しい自民党として出直すためにふさわしい」と話しています。
木原稔氏と松村祥史氏はどの候補を支持するか明言していません。