自民党の総裁選挙が今日（22日）に告示され、熊本県内でも投票用のはがきが発送されました。

【写真を見る】自民党総裁選挙きょう告示 熊本県連も投票はがき発送 党員党友1万8000人 熊本選出国会議員は誰に投票？

少数与党のリーダー、熊本県選出の国会議員も選択を迫られます。

立候補したのは、届け出順に

・小林鷹之 元経済安全保障担当大臣

・茂木敏充 前幹事長

・林芳正 官房長官

・高市早苗 前経済安全保障担当大臣

・小泉進次郎 農林水産大臣

の5人です。

今回の総裁選は、全国の国会議員票295票と党員票295票、合わせて590票で争われます。

党員の投票は党本部で集約され、候補者の得票に応じて295票を割り振ります。

自民党県連は県内約1万8000人の党員や党友に向け、投票用のはがきを発送しました。

投票は県内8か所の投票所と郵送で受け付けていて、開票は10月4日です。

県内選出の自民党の国会議員は誰に投票するのでしょうか。

これまでのRKK熊本放送の取材に「林官房長官を支持する」と明言したのは

・坂本哲志氏

・金子恭之氏

・馬場成志氏

の３人です。

金子氏と馬場氏は林官房長官と同じ旧岸田派で、「政策力や安定感」「バランス感覚」などを理由に挙げています。

西野太亮氏は小泉農水大臣の支持を明らかにしました。

理由については「新しい自民党として出直すためにふさわしい」と話しています。

木原稔氏と松村祥史氏はどの候補を支持するか明言していません。