“生活習慣”が原因！？夏のダメージによって起こる「5つの肌トラブル」をチェック！

夏バテレスキューカリキュラム 夏のダメージ、そのままにしてない？ いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏。実は、そのお疲れ、肌にもたまってるんです！ 今はまだ不調を感じていなくても、これから出てくるダメージに対して今からしっかりケアして、次のシーズンも好調な肌で迎えましょ♡

教えてくれたのは... アヴェニュークリニック 六本木院・安達富美先生 皮膚科医として20年以上の経験を持ち、その知見を生かした美肌治療が得意。女性目線の診察とこまやかな施術にも定評あり。 INFORMATION アヴェニュークリニック 六本木院 肌を冷却しながら有効成分を導入する「ケアシス」など、夏バテ肌を改善するメニューも豊富。 住：東京都港区六本木7-14-7 六本木トリニティビル5F

Check! 毛穴悩み 「夏は気温の上昇で皮脂分泌が活発になり、毛穴の詰まりや開きなどの悩みが増加。そこにエアコンの長時間使用による乾燥も加わり、毛穴がすり鉢状に広がることも。 丁寧なクレンジングと洗顔で古い角質や皮脂を取り除き、皮脂分泌を抑制する美容液などで整えて」

Check! 肌あれ 「皮脂分泌量の増加とともに毛穴詰まりが起こり、アクネ菌も増殖するという負のループにハマると、ニキビなどの肌あれが引き起こされる事態に。 スキンケアだけでなく、髪やマスクの刺激を避けたり、規則正しい生活を心がけましょう。皮膚科を受診するのも手です」

Check! 乾燥 「汗や皮脂で肌表面がペタついているため、見落としがちですが“夏バテ肌”では乾燥も多く見られます。 室内と外の寒暖差や生活習慣の乱れによるバリア機能の低下、夏の間にペタつくからと保湿を省略したことによって、インナードライに肌が傾いているかも......！」

Check! くすみ 「冷房の効いた部屋で過ごすことで血行不良になり、肌の赤みが低下。さらに紫外線によって生成されたメラニン色素が沈着することで、肌がどんよりした印象に。 そんな夏終わりの肌のくすみは、継続した日焼け止めの使用や、マッサージで血行促進することで対策を！」

