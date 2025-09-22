“生活習慣”が原因！？夏のダメージによって起こる「5つの肌トラブル」をチェック！
いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏は肌にも疲れがたまってる！そこで今回は、夏のダメージによって起こる“肌トラブル”を5つご紹介します。夏の生活習慣を思い出してみると、知らない間に肌にダメージを与えていたかも...。秋まで持ち越さないために原因をしっかり知っておくことが大事！
夏バテレスキューカリキュラム
夏のダメージ、そのままにしてない？
いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏。実は、そのお疲れ、肌にもたまってるんです！
今はまだ不調を感じていなくても、これから出てくるダメージに対して今からしっかりケアして、次のシーズンも好調な肌で迎えましょ♡
教えてくれたのは...
アヴェニュークリニック 六本木院・安達富美先生
皮膚科医として20年以上の経験を持ち、その知見を生かした美肌治療が得意。女性目線の診察とこまやかな施術にも定評あり。
アヴェニュークリニック 六本木院
肌を冷却しながら有効成分を導入する「ケアシス」など、夏バテ肌を改善するメニューも豊富。
住：東京都港区六本木7-14-7 六本木トリニティビル5F
☎：0120-766-639
営：10:00〜19:00（休診時間14:00〜15:00）
休：無休（年末年始除く）
https://www.a6-clinic.com/
「5つの肌トラブル」について
そのままにしておくと、あらゆる肌トラブルにつながるかも！
秋まで持ち越さないために、これから紹介するケアが大事！
Check! シミ・シワ
「夏場の紫外線はやっぱり強力。紫外線を浴びたことによって活性酸素とメラニンが生成され、それが将来的なシワやシミにつながります。
UV対策を見直しながら、保湿で乾燥からくるシワを防ぎ、美白美容液を継続的に使うことでシミの顕在化を防ぎましょう」
Check! 毛穴悩み
「夏は気温の上昇で皮脂分泌が活発になり、毛穴の詰まりや開きなどの悩みが増加。そこにエアコンの長時間使用による乾燥も加わり、毛穴がすり鉢状に広がることも。
Check! 肌あれ
「皮脂分泌量の増加とともに毛穴詰まりが起こり、アクネ菌も増殖するという負のループにハマると、ニキビなどの肌あれが引き起こされる事態に。
Check! 乾燥
「汗や皮脂で肌表面がペタついているため、見落としがちですが“夏バテ肌”では乾燥も多く見られます。
室内と外の寒暖差や生活習慣の乱れによるバリア機能の低下、夏の間にペタつくからと保湿を省略したことによって、インナードライに肌が傾いているかも......！」
Check! くすみ
「冷房の効いた部屋で過ごすことで血行不良になり、肌の赤みが低下。さらに紫外線によって生成されたメラニン色素が沈着することで、肌がどんよりした印象に。
そんな夏終わりの肌のくすみは、継続した日焼け止めの使用や、マッサージで血行促進することで対策を！」
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗