BALLISTIK BOYZ砂田将宏、私服が被ったLDHメンバーとの2ショット公開「美男美女」「ほぼ一緒でびっくり」の声
【モデルプレス＝2025/09/22】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏が18日、自身のInstagramを更新。私服が被ったLDHメンバーとのオフショットを披露した。
【写真】砂田将宏、私服被った女性タレントと2ショット
砂田は「今日の私服が一緒すぎたので撮っていただきました」とモデルの佐藤晴美との2ショットを公開。2人はデニムのジャケットにデニムのパンツと合わせたコーデイネートを披露しており、偶然私服が被ったことを伝えている。また「晴美さんスタイル良すぎて並ぶのが…」と佐藤の抜群のスタイルについても言及していた。
この投稿には「色味も同じだ」「美男美女」「2人ともデニム似合ってる」「姉と弟みたい」「ほぼ一緒でびっくり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
