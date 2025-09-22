シンガー・ソングライターの絢香が、オフショットを公開した。

全国ツアー「絢香 Ｗｏｎｄｅｒ！ Ｔｏｕｒ ２０２５」を行っている絢香は、２２日に自身のインスタグラムを更新。「熊本を満喫」と書き出し、「メンバーとスタッフと一緒にぶどう狩りに行ってきた！」と、シャインマスカットの房の下で微笑むショットなどをアップ。「ファームの名前はなんと『ＦＲＵＩＴＳ ＧＡＲＤＥＮ 虹色』」と明かし、「ぶどうに『にじいろ』を聴かせて育てていると話してくださいました」と、農家の方が、絢香自身が手がけた楽曲「にじいろ」を聴かせてぶどうを栽培しているというエピソードを披露した。「大粒ですごく美味しいシャインマスカット ご家族でやられている素敵なファームでした」とつづった。

この投稿には「そのファームさん、素敵すぎる」「ファームの名前すごいね」「ツアー頑張ってください」などの声が寄せられている。

絢香は俳優の水嶋ヒロと２００９年２月２２日に結婚。同年４月に２人で結婚会見を開き、大きな注目を集めた。１５年６月に長女、１９年１０月に次女が誕生している。