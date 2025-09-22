【AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット】 10月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、フィギュア「AM-Z01CP バーサークフューラー シュトゥルム＆ヤクトユニット」を通販サイト「タカラトミーモール」含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として10月より予約受付を開始する。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場する「バーサークフューラー」のC・A・S（チェンジング・アーマー・システム）による換装ユニット「シュトゥルムユニット」と「ヤクトユニット」を立体化したもの。

「T-SPARK」で展開されている「鋼鉄機神/アダマスマキナ」シリーズの「AMZ-01 バーサークフューラー」に対応したものとなっており、格闘戦に特化した「シュトゥルムユニット」と砲撃戦に特化した「ヤクトユニット」を纏った姿が再現できる。

また9月25日20時より配信予定のT-SPARK LIVE」にて詳細の公開を予定している。

ZOIDS ADAMAS MACHINA SERIES

NEXT NEW ZOIDS



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



AM-Z01CP バーサークフューラー

シュトゥルム＆ヤクトユニット



2025年10月予約開始



国内：タカラトミーモール含む

「T-SPARK ZONE」流通限定商品



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



9/25のT-SPARK… pic.twitter.com/ER4GOwM6nH - ゾイド【公式】 (@zoids_official) September 22, 2025

(C) TOMY