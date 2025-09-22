◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(22日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの先発・大津亮介投手が、6回無失点の好投を披露しました。

試合前時点で直近3試合で無失点、18イニング連続の無失点としていた大津投手。この日も初回から先頭をセンターフライ、後続を空振り三振と打ち取ります。3番・太田椋選手には7球目のフォークをセンター方向の浅い位置に放たれるも、牧原大成選手の好守備にも助けられ三者凡退の立ち上がりとしました。

すると2回以降も、抜群の安定感を披露。4回まで4イニング連続で三者凡退に抑えました。

しかし5回、先頭で迎えた頓宮裕真選手に2塁打を許します。しかし後続をしっかり抑え無失点にしのぎました。続く6回には2アウトから廣岡大志選手にレフトへのヒットを許し、さらに西野真弘選手では9球の粘りのすえ、ライトへのヒットと2アウト1、3塁のピンチを招くも、後続を打ち取り無失点でしのぎました。

大津投手はこの回を投げ終えて降板。6回を投げ、被安打3、奪三振5、無失点の好投で、無失点イニングも24と継続しています。

この登板を振り返り、大津投手は「１球１球気持ちを込めて、全力で投げました。負けられない試合で、絶対に点を与えないという気持ちだけでした。いい投球ができてよかったです」とコメント。ここまで両チーム無得点だったため、大津投手に勝敗はつきませんでした。