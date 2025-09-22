sloggiから新登場！秋冬にぴったりのふわふわインナーとミニウォーマー

寒い季節がやってくる中、体の内側から暖かさをサポートしてくれるインナーアイテムが欲しくなりますよね。トリンプの「sloggi」から登場する秋冬の新作ニットインナーは、ふわふわ感が魅力的で、ぴったりフィットする着心地の良さが特徴です。新色やコンパクトなミニウォーマーも加わり、より一層便利で可愛らしいアイテムに仕上がっています。寒い季節を快適に過ごすために、ぜひチェックしてみてください！

新色追加！「sloggi ZERO FeelⓇ ホイップタッチ」



「sloggi」の秋冬定番ニットインナー「ホイップタッチ」に、新色のシークレットラグーンとストロベリーアリュールが加わりました。深みのあるカラーで、秋冬のコーディネートにもぴったり。

ふわふわのソフトな糸が肌に優しくフィットし、シームレスデザインでゴロつかず、スッキリとしたシルエットが魅力的です。

カップ付きトップスは、一枚で気軽に着られるので、ルームウェアとしても最適♪

持ち運びにも便利な「ミニウォーマー」登場！



旅行や外出先で寒さが気になる時にもぴったりの新作アイテム、コンパクトな「ミニウォーマー」が登場しました！

柔らかな触感とあたたかさはそのままに、コンパクトなサイズで収納しやすく、持ち運びも簡単です。カラーバリエーションも豊富で、旅行やギフトにもぴったり。

秋冬の寒さを乗り越えるためのマストアイテムです♡

寒い季節にぴったりな、着心地抜群のインナー



「sloggi」のニットインナーシリーズは、抜群の着心地で寒い季節を快適に過ごせるアイテムです。柔らかな糸を使っており、肌触りも抜群。

サイズもイージーサイジングで、一枚でぴったりフィットします。寒がりさんに嬉しいラインナップで、腰回りやトップス、ボトムまで揃い、幅広いシーンで活躍します。

寒い季節には欠かせないアイテムとなるでしょう！

これからの季節にぴったりなインナーで快適な日々を



「sloggi」の新作ニットインナーシリーズは、秋冬にぴったりのアイテムが盛りだくさん！新色が加わり、さらに充実したラインナップで、寒さを乗り越えるための頼もしい味方となること間違いなしです。

コンパクトなミニウォーマーも登場し、持ち運びやギフトにも便利で嬉しいポイント。寒い季節を、心地よく過ごすために、ぜひ手に入れてみてくださいね♡