Ｖ系メタルコアバンド「ＤＥＸＣＯＲＥ（デクスコア」が２２日、ベーシスト、澄−ＴＯ−ＲＵ−さんが１９日に亡くなったことを発表した。

ＳＮＳで「ＤＥＸＣＯＲＥを応援してくださっている皆様へ」と題し、報告した。葬儀は遺族の意向で、近親者のみで執り行ったという。１７日に都内でライブ出演したばかりで衝撃が広がっている。

発表文では「ご遺族のお気持ちを尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきますが、心痛の念をお察しいただき、臆測に基づく発言や掲載はご遠慮いただき、温かく見守っていただけますよう何卒お願い申し上げます」とつづっている。

さらに「あまりに突然の出来事に、メンバー・関係者一同、事態を受け止めきれておらず深い悲しみに覆われておりますが、『メンバーだけど一番のＤＥＸＣＯＲＥファン』そう自負していた澄−ＴＯ−ＲＵ−の、でかい会場でかまそう！という想いを胸に灯し、活動を止めることなく邁進し続ける所存です」とした。

同バンドは１９日に今月と来月の計３公演について出演キャンセルを発表していた。