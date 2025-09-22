【返して！月3万借金兄】兄が結婚「ベビー用品はお金がかかる」滞りだす返済＜第3話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第3話 滞る返済
【編集部コメント】
ベビー用品にお金がかかるからといって、借金を返さなくてもいいとはなりません。妊娠・出産を希望していたのであればあらかじめ貯金をしておいて、そこからベビー用品の出費をまかなうなど、もっと計画的に動くべきでしたね。まあ、そんな綿密な計画が立てられる性格だったら、そもそも借金はしないと思うのですが……今後が心配です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
