¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Í¥¯¥µ¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤¬ÇË»º¿½ÀÁ¤Ø
¡¡¡Ê³ô¡Ë¥Í¥¯¥µ¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï£¹·î£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤òº¬ËÜ¹¯¹°ÊÛ¸î»Î¡Ê£Á£Ú¡¡£Í£Ï£Ò£Å¹ñºÝË¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®£²¡Ý£±£·¡Ý£±£·¡Ë¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤Ï£´£·²¯£²£¸£µ£¸Ëü±ß¡Ê£²£°£²£´Ç¯£´·î´ü·è»»»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡£±²ó£±¡¤£°£°£°±ß¤ËµÚ¤Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼»ö¶È¤ò¼çÂÎ¤Ë£Õ£Æ£Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤ÎÍ¿ÍÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤ä¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î»¨²ßÅ¹¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãµ¡¤ÎÍ¢Æþ¤¬ÃÙ±ä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¤ÈÁý¾²¤ò¿Ê¤á£²£°£²£´Ç¯£´·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï£´£¸²¯£³£µ£²£¸Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯£±·î¤ËÁ°¼ÒÄ¹¤¬µÞÀÂ¡£·Ð±ÄÂÎÀ©¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢£³·î¤Ë¥Ð¥ó¥¯¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶âÍ»»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Î·è»»ÆâÍÆ¤Ëµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º»ñ¶â·«¤ê¤ÏÉ¯Ç÷¡££¶·î¤Ë¤ÏÁ°ÂåÉ½¼Ô¤Î¼ÂÄï¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±ÄÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢£¹·î¤Ë·úÊªÌÀÅÏÁÊ¾Ù¤ÎÈï¹ð¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¡Ê³ô¡Ë¥Í¥¯¥µ¥¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡ÊTSR¥³¡¼¥É:576695807¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:7120001171020¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èÀéÆüÁ°£±¡Ý£´¡Ý£¸¡¢ÀßÎ©£²£°£±£²¡ÊÊ¿À®£²£´¡ËÇ¯£µ·î¡¢»ñËÜ¶â£µ£°£°£°Ëü±ß)