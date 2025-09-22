女優・山本美月が２２日、ＳＮＳを更新。２歳の子供を連れ、万博を楽しんだことを報告した。

山本は９月７日、「先日ついに万博へ。現地で友達とも合流したけど、なんと基本的に子とふたり」と基本的にワンオペで万博を訪れたことを報告。「なかなかレベル高い初２人旅だったけど、私と子は最初にミャクミャク様のくじ引きで２等を当てられたので、満足でした！笑 ミャクミャク焼きも食べたし。途中友達居なきゃ無理だったなぁ。感謝。のんびり大屋根リングの下で休憩する時間が圧倒的に多かったけど、そんな過ごし方も良いなぁと。結果、また行きたいって思うくらいに楽しかった★」と万博を存分に楽しんだことを伝えた。

２２日には「先日の万博で、疲労している所を友達が撮ってくれてた。抱いているミャクミャクは、子です。」と大屋根リングの下で、ミャクミャクに加工した、子供を抱っこして休憩している写真をアップ。サングラス、帽子も服も黒コーデだが、小顔で圧倒的オーラは明らかに異彩を放っていた。

山本は夫で俳優・瀬戸康史との間に、２３年５月に第１子を出産している。