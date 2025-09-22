「ポスト石破」を決める自民党の総裁選がきょう22日告示され、5人が立候補しました。衆参の国政選挙で大敗した中、県関係の国会議員は誰を支持するのか？鹿児島県民はどう見ているのか？取材しました。

自民党の総裁選は22日午前、届け出を受け付け、5人が立候補しました。国会議員票295票、党員・党友票295票のあわせて590票を争います。

MBCでは自民党所属の県関係の国会議員4人に、総裁選への対応を聞きました。

今年1月に入党した衆議院鹿児島2区の三反園訓議員、衆議院比例九州の宮路拓馬議員は小泉進次郎農林水産大臣を支持する意向です。衆議院鹿児島4区選出で自民党幹事長の森山裕議員と、参議院鹿児島選挙区の野村哲郎議員はいずれも態度を明らかにしていません。

衆参両院で少数与党となった党の立て直しに、経済や物価高対策なども課題となる中…

（記者）「ご覧の5人が立候補した自民党の総裁選。県民はどう受け止めているのでしょうか」

（会社員 30代）「消費税を減らしてほしい。出費がどんどん増えている。子どもたちにその分、お金を使えるようになれたらいい」

（教員 40代）「頑張ってほしい」

（教員 40代）「子どもたちがこれから先、安定していけるような仕組み、環境とかを気に留めてほしい」

（会社員 30代）「期待できない。現状、変わらない。実績らしい実績も残していない」

厳しい声も上がる中、インスタグラムのフォロワーが2万人を超えるという鹿児島市在住の女性です。国民の関心をひきつけるような情報発信が大事だと話します。

（インフルエンサー 20代）「バズりそう、これを言ったらバズるだろうとか、こういう編集をしたらみんなに届くだろうとかそこにフォーカスするより、自分が何を伝えてリアルにどう伝えていくのかフォーカスしてSNSを利用すると若者、みんなの心にささる」

県民からもさまざまな声が上がった自民党の総裁選。来月4日の投開票に向け、「ポスト石破」をめぐる12日間の戦いが繰り広げられます。

・