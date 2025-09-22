¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Û¾®Àô»á¤ÎÃÏ¸µ¡¢²£¿Ü²ì¡¦¾åÃÏ»ÔÄ¹¤¬¥¨¡¼¥ë¡Ö´¶ÀË¤«¡¢¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤ò¡×
¡¡£²£²Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò½ä¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î¾åÃÏ¹îÌÀ»ÔÄ¹¤ÏÆ±Æü¡¢ÃÏ¸µÁª½Ð¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶À¤âË¤«¤À¤·¡¢¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤ò¤¼¤Ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÁíºÛÁª¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¾åÃÏ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¤âÂ¿ÅÞ²½¤·¤¿»þÂå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯ÅÞ¤¬À°Íý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÀôÇÀÁê¤Ï¡Ë¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃÏ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤«¤é£±£³Æü¤Ë»ÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤é¤È¤Î²ñ¹ç¤ÎÁ°¤Ë¡Ö½Ð¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾åÃÏ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë½çÈÖ¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Ï»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬¸Æ¤Ù¤Ð¡¢Èô¤Ó¹þ¤à¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Ï¡Ö¾åÃÏ»ÔÄ¹¤é¤·¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£