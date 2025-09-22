¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¥×¥í½é¥´ー¥ë¡ª¡¡¶ì¼ê¹îÉþ¤¹¤ë¥Àー¥Óー¥Þ¥Ã¥Á¾¡Íø¤Ç2°Ì¥ー¥×¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ç5°Ì¤ÎµÜºê¤ÈÂÐÀï¡£¾º³Ê¤òÁè¤¦Æî¶å½£¥Àー¥Óー¤ÏÇòÇ®¤·¤¿°ìÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á6»î¹ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï3Ê¬3ÇÔ¡£¶ì¼ê¤È¤¹¤ëµÜºê¤È·Þ¤¨¤¿º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÆî¶å½£¥Àー¥Óー¡£¥¢¥¦¥§ー¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢º£¥·ー¥º¥ó2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤9548¿Í¤¬»î¹ç¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢½Ð¾ìÄä»ßÃæ¤Î¹À¥¤È»³¸ý¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ±û¡¦CB¤ËÆ£Â¼¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÁ°Àá¤ËÂ³¤°ðÍÕ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤ËÁê¼ê¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ì¤º¡£
ÂÐ¤¹¤ëµÜºê¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¹¶·â¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Á°È¾20Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡ÄÆ£Åè¤¬¥»ー¥Ö¡£Ä¾¸å¤Ë¤âÆ£Åè¤¬±Ô¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¡¢¥´ー¥ë¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¥Áー¥à¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾26Ê¬¡¢¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤éµÈÈø¡£
2»î¹çÏ¢Â³¥´ー¥ë¤È¤Ê¤ë¡¢µÈÈø¤Î¶¯Îõ¥ß¥É¥ë¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
½ªÈ×¡¢µÜºê¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ£Åè¤òÃæ¿´¤Ë¼é¤ê¥´ー¥ë¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¥«¥¦¥ó¥¿ー¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÉð¤Ø¡£Éð¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°æËÙ¡£
¤³¤ì¤¬º£¥·ー¥º¥ó½Ð¾ì2»î¹çÌÜ¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î°æËÙ¤¬ÄÏ¤ó¤À¤¦¤ì¤·¤¤J½é¥´ー¥ë¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢2ÂÐ0¤Ç¥Àー¥Óー¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·2°Ì¥ー¥×¤Ç¤¹¡£
¡ÊJ½é¥´ー¥ë °æËÙÆó¾¼Áª¼ê¡Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Üー¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¸å¤Ï²¡¤·¤³¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»î¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡ÊGK Æ£Åè±É²ðÁª¼ê¡Ë¡ÖÌµ»ö0¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê10»î¹ç¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆºÇ¸å¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Î¶âÍËÆü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¼ó°Ì¤ÎÈ¬¸Í¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤Ð¼ó°ÌÉâ¾å¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
