¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤£¸¾¡¤â¥Ò¥ä¥ê¡¡Áê¼ê¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Æ¥¯¥ë¥ê¤È£±²óÅ¾¡Ö´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâ¼ã¸µ½Õ¡Ê£³£±¡á¹Ó¼®¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ£¸¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤â¤í¼êÆÍ¤¤«¤éÂÎÀª¤òÊø¤·¤ÆÁê¼ê¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ë¥ê¤È¸þ¤Ä¾¤Ã¤ÆµÕ½±¡£±¦¤òº¹¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¹ë²÷¤Ë´ó¤êÅÝ¤·¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÇØ¤ò¸þ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¹ø¤ò³ä¤Ã¤Æ´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤È£±º¹¤ò¥¡¼¥×¡£¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÄÉ¤¦Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¡£¡ÊÍ¥¾¡¤Ï¡ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¿³È½Ä¹¤Î¶å½Å¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡ÖÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯´ó¤êÎ©¤Æ¤Æ¡¢µÕÅ¾¤òµö¤µ¤º¤ËÁ´ÂÎ½Å¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£