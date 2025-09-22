「日本の空港よりオシャレ」宮世琉弥 初タイ訪問で感じた“意外な印象”とは？
俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。9月17日（水）の放送では、宮世がタイを訪れた思い出についてトークしました。
――タイの思い出を振り返り“たい”！
宮世：生徒（リスナー）のみなさんこんばんは！ “美”を追求する（りゅ）美術の講師、そして“TBS バレーボール2025 応援サポーター”の宮世琉弥です！
先日、世界バレー女子の応援でタイに行ってきました！ この話は、宮世LOCKS!でも何度か話していますけど、タイには合計10日間ほど滞在しておりまして、世界バレー女子の応援はもちろん、観光したり、実はたんまりお土産を買ってきたりもして……この前の“美”の授業では話しきれないほど、タイを楽しんできちゃいました！ 生徒のみんなからもいっぱい質問が届いているので、そんな質問をもとに、今夜の授業ではタイでの思い出を振り返っていき“タイ”と思います！
＜リスナーからのメッセージ＞
タイに行ったのは人生初？ 初めてのタイの印象は？ 空気感とか空港を出たときに感じる雰囲気とかはどうだった？
＊
宮世：タイは人生初でした！ 申し訳ないけど、（街中には）屋台が並んでいて、地面はコンクリートとかアスファルトじゃなくて、土だと思っていたんですよ。馬が走っているイメージで。でも、タイは全然都会だったし、正直、空港は日本よりオシャレだなと思いましたよ。もちろん日本の空港も素敵なんですけど、海外はやっぱりデザイン性が高いんですよね。タイの空港は、ドーム型ですごく綺麗でしたね。
＜リスナーからのメッセージ＞
タイでバイクとかトゥクトゥク（※東南アジア、特にタイで人気の三輪タクシー）には乗った？
＊
宮世：トゥクトゥクには乗りませんでした。スレスレを走ってますからね。横断歩道も信号ないし、人が歩かないと止まってくれなくて……。ほんとに、ほんとに！ だから日本人としては渡るのめちゃくちゃ怖かった。
番組では他にも、タイでの珍道中（!?）について語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
パーソナリティの宮世琉弥
