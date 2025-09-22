HANA、藤井風、SixTONES、Official髭男dism…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月20日（土）付）
グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。9月20日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（9月20日（土）付）を発表しました。
■10位：Nikoん「(^｡^)//ﾊｲ」
初登場！ FUJI ROCK FESTIVAL’24の「ROOKIE A GO-GO」に選出され、注目を集めた2023年結成のツーピース・ロックバンド。同曲も収録されるセカンドアルバム『fragile Report』が9月24日（水）にリリースされます。
■9位：King Gnu「SO BAD」
初登場！ 同曲は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングに起用されています。
■8位：Leina「One Week」
初登場！ 楽曲、アートワーク、映像作品などすべての作品をセルフプロデュースする20歳のシンガーソングライター。9月17日（水）に同曲も収録されているメジャーデビューEP『Blue age』を配信リリースしました。
■7位：ハク。「それしか言えない」
初登場！ 2019年に大阪で結成された平均年齢22歳の4ピースバンド。同曲は、9月10日（水）にリリースしたメジャーデビュー曲です。
■6位：アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
ランキング圏外から再登場！ 先日、東京・新宿でおこなわれたゲリラフリーライブで披露された同曲のライブ映像が、自身のYouTubeチャンネルで公開されています。
■5位：日向坂46「お願いバッハ！」
初登場！ 同曲は9月17日（水）にリリースされた15枚目のシングルです。そして、全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』が、9月20日（土）の宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ公演からスタートしました。
■4位：Official髭男dism「らしさ」
ランキング圏外から再登場！ 同曲は、9月19日（金）に公開された劇場アニメ「ひゃくえむ。」の主題歌になっています。
■3位：SixTONES「Stargaze」
ランキング圏外から再登場！ 9月10日（水）にリリースされた楽曲で、「高校生クイズ2025」（日本テレビ系）の応援ソングとしてRADWIMPS野田洋次郎さんが書き下ろしました。
■2位：藤井風「Prema」
先週の1位から1ランクダウン↓ 9月5日（金）にリリースされた全曲英語詞のアルバム『Prema』のタイトル曲が2週連続のランクイン！
そして、今週の第1位は……？
■1位：HANA「BAD LOVE」
先週の3位から2ランクアップ↑ HANAは、9月13日（土）に野外音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に初出演し、同曲を初披露しました。
――番組ではほかにも、ゲストパートにクレイジーケンバンド・横山剣さんが登場。9月3日（水）にリリースされた通算25枚目のアルバム『華麗』のお話などを伺いました。
横山剣さん
