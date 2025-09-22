3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月15日（月・祝）放送回では、メンバーの活動についてのトークが繰り広げられました。

🎵 #MZINELIVE エンジンライブ📕



無事終演しました👏✨



ご来場いただいた皆様、

CSで生中継をご覧いただいた皆様、

ありがとうございました🙇‍♀️



初の番組イベントでしたが、

いかがでしたでしょうか？

感想は #MZINELIVE をつけて

投稿してください☺️



今後ともM:ZINEを

よろしくお願いいたします💖 — M:ZINE【エンジン】 September 9, 2025

若井：（僕がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」初のライブイベント）「M:ZINE LIVE」！（9月9日に）さいたまスーパーアリーナで開催しました！

🎵#𝗠𝗭𝗜𝗡𝗘 エンジン特別編📕

SM ENTERTAINMENT大集結SP



2週にわたってお届けしたM:ZINE特別編、

お楽しみいただけたでしょうか？✨

見逃し配信はこちらから📡 ˎˊ˗



🔗#TVer



🔗#TELASA — M:ZINE【エンジン】 September 13, 2025

♬┋シンドラーの売り込みを

不審に思うショパン

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈



シンドラーの名刺には

「ベートーヴェンの友人」という肩書が✒



『#ベートーヴェン捏造』上映中🎬 — 映画『ベートーヴェン捏造』公式 September 15, 2025

この後、20:00よりMrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』を

TVerとWOWOWで放送・配信いたします✨

⁡

多彩なアーティストと

「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場として

立ち上げた新たなエンタテインメントメディア『CEREMONY』 — Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』 September 14, 2025

大森：若井さんがMCですか？若井：そうです！大森：すごい！ さいたまスーパーアリーナでおこなわれるライブのMCをされるなんて、すごいですよ！若井：いつも番組をスタジオで撮っていますけど、スタジオから飛び出して、たくさんのお客さんの前で！大森：すごいなあ！ もうそんなになったか〜「M:ZINE」！藤澤：ね！ 出演者さんも……大森・若井：豪華で!!（出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE） 松陰寺太勇（ぺこぱ） 、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）、IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ）若井：本当だよね！大森：よかったね！ さあ、そして……若井：SM ENTERTAINMENTの30周年記念特番（SM ENTERTAINMENT 大集結SP M：ZINE特別編）の放送（9月6日、13日）もありました！大森：りょうちゃん（藤澤）が出演している映画「ベートーヴェン捏造」も公開（9月12日）されましたね！藤澤：はい！大森：ショパン！若井：ショパン役ですよ！大森：どうですか！藤澤：藤澤が頑張って演技にトライしているのを、ぜひ観ていただければと思います！若井：観たいね、早く！大森：観たい！若井：あとは、Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」の完全版が、TVer、WOWOWで配信スタートしました！大森：来年の6月もありますからね！（Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026 @神奈川・Kアリーナ横浜にて2026年6月10日（水）、6月11日（木）の2DAYS開催）楽しみですね！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



