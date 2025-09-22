3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
9月15日（月・祝）放送回では、メンバーの活動についてのトークが繰り広げられました。


Mrs. GREEN APPLE若井滉斗



若井：（僕がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」初のライブイベント）「M:ZINE LIVE」！（9月9日に）さいたまスーパーアリーナで開催しました！


大森：若井さんがMCですか？

若井：そうです！

大森：すごい！ さいたまスーパーアリーナでおこなわれるライブのMCをされるなんて、すごいですよ！

若井：いつも番組をスタジオで撮っていますけど、スタジオから飛び出して、たくさんのお客さんの前で！

大森：すごいなあ！ もうそんなになったか〜「M:ZINE」！

藤澤：ね！ 出演者さんも……

大森・若井：豪華で!!（出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE） 松陰寺太勇（ぺこぱ） 、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）、IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ）

若井：本当だよね！

大森：よかったね！ さあ、そして……

若井：SM ENTERTAINMENTの30周年記念特番（SM ENTERTAINMENT 大集結SP M：ZINE特別編）の放送（9月6日、13日）もありました！


大森：りょうちゃん（藤澤）が出演している映画「ベートーヴェン捏造」も公開（9月12日）されましたね！



藤澤：はい！

大森：ショパン！

若井：ショパン役ですよ！

大森：どうですか！

藤澤：藤澤が頑張って演技にトライしているのを、ぜひ観ていただければと思います！

若井：観たいね、早く！

大森：観たい！


若井：あとは、Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」の完全版が、TVer、WOWOWで配信スタートしました！


大森：来年の6月もありますからね！（Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026 @神奈川・Kアリーナ横浜にて2026年6月10日（水）、6月11日（木）の2DAYS開催）楽しみですね！


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



