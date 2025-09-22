８月に現役引退したプロボクシング元ＷＢＣ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王者・重岡優大さん（２８）が２２日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

「私事ですが先日結婚致しました」と報告。お相手については「出会ったのは小学校の頃、中学で同じクラスになって、大学の頃は親友だったね。 みんなから好かれて、仕事でもなんでも一度決めたら投げ出さない。そんな子なんだけどね、男見る目だけは...笑」と説明した。

その妻とは「大人になって再会した」そうで、「相変わらず仕事に追われる日々の中必死に生きていた。でもなんか暗かったんだよね？そんな姿見たらさ、幸せにしたくなっちゃった」という。「彼女は仕事を辞め、俺の夢の為に東京へ上京。食事面全サポート、ボクシングのことなんか知らないのに資格まで取ったりさ、挙句の果てにはホワイトボード買ってきて毎日体重書けって言ってきた」と支えてくれたそうだ。

これまでを回顧し「世界チャンピオンになったとこも見せれた。けどメルビンに２連敗したとこも見せた。ダセー姿散々みせた。いつの間に俺は彼女のために戦ってたよ。 もう一度チャンピオンになるから。一生幸せにするからと。俺は彼女に誓ったよ」という。「その矢先に銀がさ。そしたらおれボクシング辞めるとか言い出すんだよ。頭おかしいでしょ、でもそんな俺でも受け入れてくれるし着いてきてくれるんだよね。 絶対に幸せにします」。今年５月に、前ＩＢＦ世界同級王者の弟・重岡銀次朗がＩＢＦ同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫で開頭手術を受ける出来事が。優大さんは８月に現役引退を表明し、所属するワタナベジムは理由について「銀次朗選手の療養を支えながら、自らの新たな夢へと歩みを進めるための、優大選手自身の強い決断」と説明している。

優大さんは今後について「これから夫婦でカフェをやります」と明かし、「だからみんな紹介したかったんです。これから俺と同じ道を歩んでいく妻です」と紹介。「銀とも仲良しでさ、俺がいないところで上下の打ち分け教えてもらってたらしい。その証拠動画を入手しました笑 全部俺が守るんで、宣言しに来ました。僕たち夫婦を暖かく見守ってくれたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。

◆重岡 優大（しげおか・ゆうだい） １９９７年４月１６日、熊本市生まれ。２８歳。アマチュア８２勝（２０ＲＳＣ）１０敗の戦績を残し、拓大中退後の２０１９年１０月にＢ級プロデビュー。２２年１１月に日本ミニマム級王座を獲得。２３年４月にＷＢＣ世界同級暫定王座を獲得。同年１０月、王座統一戦を制してＷＢＣ世界界同級正規王者に。２４年３月、２度目の防衛戦で敗れ王座陥落。２５年３月、世界再挑戦も判定負け。プロ戦績は１１戦９勝（５ＫＯ）２敗。身長１６０センチの左ボクサーファイター。今年８月に現役引退を表明した。弟は前ＩＢＦ世界同級王者・重岡銀次朗。銀次朗は５月のＩＢＦ同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫で開頭手術を受けて、現在は地元・熊本の病院で治療を受けている。