女優・土屋太鳳が２２日までに自身のＳＮＳを更新し、２１日に閉幕した「東京世界陸上２０２５」についての思いを明かした。

１８日の投稿で「陸上は、私の恩人 今はなかなか走る機会がないけれど、またちゃんと走りたいな…」とコメントしていた土屋。インスタグラムを更新し、「こんにちは！世界陸上が終わりましたね…３４年ぶりの日本での世界陸上…この目で観たかった でもテレビ越しだからこそ観ることが出来る アスリートの方々の表情や織田裕二さんをはじめとする陸上の魅力や会場の熱を伝える方々の姿が本当に素敵でした」と、テレビで観戦したことを報告。

さらに「大好きなリレーはリアルタイムで観ることが出来なかったけど あとからしっかり拝見して、あらためて、その魅力に圧倒されました…！！！そして濡れたトラックを見て、子どもの頃に陸上をやっていた時『雨の時は、試合が雨の時の練習になる！』と言いながら走っていたのを思い出しました 世界陸上、素晴らしい日々だったなぁ…感じたパワーを自分に生かそうと思います」とつづった。

この投稿には「紡ぐ言葉が素敵ですね いろんな刺激をエネルギーに変えながら、大事なものを見失わず、笑顔で穏やかに過ごしてください」「世界陸上、私もすごく感動しました…！！やっぱりスポーツは胸が熱くなりますよね」「色んなことを踏ん張ってきてる太鳳ちゃんの言葉と表情は 強さと優しさがあり癒されます」「太鳳さんらしくて素敵な言葉にほっこりしました」などの声が寄せられたほか、英語でも多くのコメントが投稿されていた。