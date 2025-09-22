欧州株　下げ幅縮小、英ＦＴ指数は小幅高に転じる
東京時間19:43現在
英ＦＴＳＥ100　 9221.67（+5.00　+0.05%）
独ＤＡＸ　　23497.74（-141.67　-0.60%）
仏ＣＡＣ40　 7834.36（-19.23　-0.24%）
スイスＳＭＩ　 12165.20（+55.53　+0.46%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:43現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46528.00（-123.00　-0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6706.25（-16.25　-0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24797.25（-69.00　-0.28%）