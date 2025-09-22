欧州株 下げ幅縮小、英ＦＴ指数は小幅高に転じる
東京時間19:43現在
英ＦＴＳＥ100 9221.67（+5.00 +0.05%）
独ＤＡＸ 23497.74（-141.67 -0.60%）
仏ＣＡＣ40 7834.36（-19.23 -0.24%）
スイスＳＭＩ 12165.20（+55.53 +0.46%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:43現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46528.00（-123.00 -0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6706.25（-16.25 -0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24797.25（-69.00 -0.28%）
