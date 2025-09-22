「家飲み派歓喜」「何日もつのこれ？」by Amazonの大容量ピリ辛焼きかまぼこが“おつまみ沼”すぎる
晩酌する人には欠かせない「おつまみ」。中でも魚肉系の“乾きもの”は定番の人気だ。Amazonが手掛けるプライベートブランド「by Amazon」から、“笑っちゃうほど”大容量の焼きかまぼこが登場している。その量なんと700g。今回は実際に購入・実食してみた感想をレビューしていく。
【写真】おいしくて食べ過ぎても大丈夫！コスパバツグンのおつまみ
■『by Amazon ピリ辛 焼きかまぼこ 700g 徳用おつまみ』基本スペック
内容量：700g
味付け：ピリ辛風味
形状：チャック付き大袋入り
価格：税込2250円
■我が家の晩酌おつまみの悩みを解決してくれる“大容量”
毎日晩酌をする我が家は、おつまみの運用に困っていた。1日の疲れをとるのが晩酌なのに、仕事から帰ってきて毎晩おつまみまで作るというのも疲れるし、毎日買うのもコスパが悪い。
購入の決め手は、まず「700g」という圧倒的な量。某コンビニエンスストアで通常量かなぁと感じる商品は26g入りだったので、約27倍も入っているということになる。
写真だけでも存在感がすごいが、届いた実物は想像以上に大きく、まさに“笑っちゃうほどでかい”。大容量を求めていたにもかかわらず、「これ消費できるかな？」と不安がよぎったほどだ。
■クセになるピリ辛味と“食べても食べても減らない”ボリューム感
袋を開けると香ばしい魚肉の香りが広がる。ひと口食べると、甘辛い味付けにピリッとした辛みが追いかけてきて、お酒との相性は抜群。噛むほどに旨みが出てくるタイプで、ビールだけでなく日本酒や焼酎にも合う。
700gというボリュームは本当に驚きで、数日食べたが、「減った…のか？」と思うほどまだまだたくさんある。「食べても食べてもなくならない」という口コミは本当だと実感した。チャック付きなのもうれしいポイント。ちょっとずつ食べたい人にも向いている。
我が家は晩酌用に買ったが、大人数の仲間との飲み会にもぴったりだと思う。
■実際に食べてみて感じた良かったところ
・圧倒的な大容量
・ピリ辛風味がクセになる味わい
・チャック付き袋で保存しやすい
・晩酌・ホームパーティー・シェア用に最適
・700gで2000円ちょいとコスパも◎
■実際に食べてみてわかったちょっと気になる点
・700gは一人暮らしには多すぎるかも
・食べても食べてもなくならないので、つい食べすぎてしまう危険あり
■こんな人におすすめしたい！
・大量ストックしたい人
・コスパを重視する人
・家族や友人とおつまみをシェアしたい人
・ピリ辛系のおつまみが好きな人
■総評：コスパ最強、“買って損なし”のおつまみ
「by Amazon ピリ辛 焼きかまぼこ 700g 徳用おつまみ」は、とにかく量とコスパが魅力の一品。味もおいしく、後を引く。ピリ辛風味が飽きにくく、晩酌の強い味方になってくれる。家族との晩酌、仲間との飲み会人など、お酒好きにはかなりおすすめ。コスパとボリュームを求めるなら“買って損なし”のおつまみだ。
