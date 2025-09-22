木村拓哉とTaka（ONE OK ROCK）が、2人でかき氷を満喫したことを互いのInstagramで報告している。

今年3月に木村がパーソナリティを務める『木村拓哉 Flow』（TOKYO FM）に、Takaが4週連続でゲスト出演。木村が日産スタジアムにて開催されたONE OK ROCKのツアー『DETOX JAPAN TOUR 2025』に足を運ぶなど、交流が続いていた木村とTaka。

木村は「高校生みたいな誘いに付き合ってくれたTakaでした…。そして、対応して下さったお店のスタッフの皆さんに感謝です。ありがとうございました」と綴り、巨大なかき氷を前にした仲の良いツーショットをポスト。Takaは「木村くんとカキ氷」「ヨーロッパ前に日本で夏の思い出！最高でした！^_^ありがとうございます！」と記し、ヨーロッパツアー直前のタイミングでかき氷店に行ったことを明かしている。

Takaの投稿のコメント欄には「年齢を超えた友情」「笑顔が見れて安心したよ」「ヨーロッパで忙しくなる前に、ゆっくり休んで体良くなりますように！」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）