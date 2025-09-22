【台風18号】

大型で猛烈な勢力の台風18号は、今後も西へ進み、沖縄からも離れる見込みです。ただ、沖縄の先島諸島では23日（火）にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。

【台風19号】

非常に強い勢力の台風19号は、ゆっくり北上中です。動きが遅く、しばらく迷走する可能性がありますが、日本に近づく可能性はだいぶ小さくなってきました。

◎あすの全国の天気

北日本、東日本は広く秋晴れとなるでしょう。ただ、北陸は昼過ぎにかけてにわか雨がありそうです。

西日本は雨の範囲が広がる見通しです。九州や中国、四国は午前中から、近畿も午後は傘の出番となるでしょう。九州や四国では、雷雨になる所もありそうです。

台風の影響を受ける、沖縄の先島諸島はうねりを伴った高波に警戒するとともに、落雷や突風・急な強い雨にも十分に注意をしてください。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は、福岡で22℃、大阪で前日より3℃高い24℃、新潟で18℃、名古屋で21℃、東京で18℃、仙台で17℃、札幌で前日より3℃高い14℃でしょう。

日中の最高気温は、前日と同じくらいの所が多いですが、広島は5℃低い25℃で、10月上旬並みでしょう。福岡は28℃、大阪は29℃、新潟と名古屋は28℃、東京は27℃、仙台は25℃、札幌は23℃の予想です。関東、東海から北日本は湿度も低く、からっとした秋らしい空気に包まれそうです。

◎週間予報・西日本と沖縄

西日本は25日（木）にかけてすっきりしない天気が続くでしょう。28日（日）から29日（月）にかけては広い範囲で雨となりそうです。沖縄本島は晴れる日が多いでしょう。

◎週間予報・東日本

25日（木）は北陸で雨が降るでしょう。関東と東海はしばらく晴れて、週後半は少しムシムシとしそうです。28日（日）から29日（月）にかけては広く雨が降るでしょう。

◎週間予報・北日本24日（水）までは広く晴れますが、25日（木）は北海道や東北北部を中心に雨となりそうです。大雨、大荒れとなるおそれがありますので、今後も最新の情報にご注意ください。